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Meclis ne zaman açılacak? TBMM'de yeni yasama dönemi hangi tarihte başlayacak? 2023 TBMM açılış tarihi

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#Meclis Ne Zaman Açılacak#TBMM Açılış Tarihi#Türkiye Büyük Millet Meclisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 09:56

Meclis'in açılış tarihi gündemde merak edilen konulardan biri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mayıs ayındaki seçimlerin ardından mesaiye başladı ve 14 Temmuz'da da tatile girdi. Daha sonra ise TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplanmıştı ve sunulan önergenin ardından yeniden tatile girdi. Peki Meclis ne zaman açılacak? TBMM'de yeni yasama dönemi hangi tarihte başlayacak? İşte TBMM çalışma takvimi hakkında bilgiler...

1/3Meclis ne zaman açılacak TBMMde yeni yasama dönemi hangi tarihte başlayacak 2023 TBMM açılış tarihi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Seçimlerin tamamlanmasının ardından TBMM'de yoğun çalışma dönemi başladı. Ekonomiye ilişkin önemli kararlar görüşüldü ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Meclis çalışmalarının ardından 14 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Peki Meclis ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi hakkında bilgiler...

2/3MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Seçimler sonrası yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.

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3/3TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz Salı günü CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplandı.

Genel Kurulda muhalefet partileri; CHP, YSP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partili milletvekilleri hazır bulundu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, yoklama yaparak, toplantı yeter sayısının bulunduğunu ve oturumu başlattığını söyledi. Çoğunluk sağlandıktan sonra kuliste bekleyen Cumhur İttifakı milletvekilleri de Genel Kurul salonuna girdi. Genel Kurulda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler başladı.

CHP'nin 'genel görüşme', önerisi Genel Kurul'da kabul edilmedi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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#Meclis Ne Zaman Açılacak#TBMM Açılış Tarihi#Türkiye Büyük Millet Meclisi

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