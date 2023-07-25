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Meclis ne zaman açılacak? TBMM çalışmalarına hangi tarihte başlayacak? İşte açılış tarihi...

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#Meclis Ne Zaman Açılacak#TBMM Yeni Yasama Yılı Tarihi#Türkiye Büyük Millet Meclisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 10:40

Meclis, Mayıs ayındaki seçimlerin ardından önemli gündem başlıklarıyla mesaiye başladı. 28. dönemin ilk yasama yılında çalışmalarını geride bırakan TBMM geçtiğimiz günlerde tatile girdi. Meclis ne zaman açılacak? TBMM çalışmalarına hangi tarihte başlayacak? İşte konu hakkında bilgiler...

1/3Meclis ne zaman açılacak TBMM çalışmalarına hangi tarihte başlayacak İşte açılış tarihi...

Meclis'te yoğun çalışma dönemi tamamlandı. 14 Mayıs seçimleriyle 28. dönem milletvekili belli oldu. Seçimlerin tamamlanmasının ardından TBMM'de yoğun çalışma dönemi başladı. Ekonomiye ilişkin önemli kararlar görüşüldü ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönemin ilk yasama yılı sona erdi ve tatil başladı. Peki Meclis ne zaman açılacak? İşte tarih bilgisi...

2/3MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Seçimler sonrası yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.

3/3TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP grubunun başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu’nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00’de olağanüstü toplantıya çağırdı.

Meclis’in olağanüstü gündem maddesiyle toplanabilmesi için en az 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor. CHP ile bunu destekleyen İYİ Parti, DEVA ve Saadet partilerinin milletvekili sayısı 200’ü geçtiğinden Meclis’in açılması bekleniyor. Toplantıda sadece başvuru konusu görüşülebiliyor. Ancak Genel Kurul karar alırsa çalışmaya devam edilebiliyor.

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