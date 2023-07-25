Meclis ne zaman açılacak? TBMM çalışmalarına hangi tarihte başlayacak? İşte açılış tarihi...

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP grubunun başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu’nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00’de olağanüstü toplantıya çağırdı.



Meclis’in olağanüstü gündem maddesiyle toplanabilmesi için en az 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor. CHP ile bunu destekleyen İYİ Parti, DEVA ve Saadet partilerinin milletvekili sayısı 200’ü geçtiğinden Meclis’in açılması bekleniyor. Toplantıda sadece başvuru konusu görüşülebiliyor. Ancak Genel Kurul karar alırsa çalışmaya devam edilebiliyor.