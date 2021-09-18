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Haber Giriş: 18 Eylül 2021 - 22:57 | 

Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM'nin açılış tarihi

TBMM, tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunun Yasama Yılı'ndaki öncelikli işlerinden biri, 3600 ek gösterge ve diğer konular olacak. Peki, TBMM ne zaman açılacak?

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"Meclis ne zaman açılıyor?" sorusu, yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen gelişmeler dolayısıyla araştırılmaya başlandı. TBMM'nin gündemine sunulacak olan yasaların değerlendirileceği yeni yasama dönemi, son birleşimde belirlenen tarihte açılacak. İşte, TBMM'nin açılış tarihi...

2TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILIYOR

TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILIYOR?

Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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