Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM'nin açılış tarihi

TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILIYOR? Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.