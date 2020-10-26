Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları nerelerden geçiyor? M7 metro hattı durak güzergahı bilgileri
Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı M7 için duraklar ve güzergah bilgileri, 28 Ekim 2020 tarihindeki açılış öncesi merak ediliyor. İnşasına 2 Ocak 2014 tarihinde başlanan ve 28-29 Ekim tarihlerinde ilk hizmetini ücretsiz verecek olan Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları, toplam 15 duraktan merkezden geçecek. Peki, Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları hangi ilçe ve semtlerden geçecek? İşte, Metro İstanbul tarafından 28 Ekim Çarşamba günü kullanıma açılacak olan Mecidiyeköy Mahmutbey M7 metro hattı güzergahı ve hakkında detaylı bilgiler
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1
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M7 durakları, Şişli ve Bağcılar ilçelerini birbirine bağlayacak. Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı durakları ilk etapta 18 kilometre uzunluğa sahip olacak. Hattın 2.etap ve 3. etap durakları ise Esenyurt ilçesine kadar uzanacak. Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı Avrupa Yakasının ilk sürücüsüz metro hattı olma niteliğini de taşıyacak. Peki, Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı M7 durakları nerelerden geçecek? İşte, merakla araştırılan o detay hakkında bazı bilgiler
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MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI
Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları, toplam 15 lokasyondan geçecek. Duraklar şu şekilde olacak;
Mecidiyeköy Çağlayan Kağıthane Nurtepe Alibeyköy Çırçır Mahallesi Veysel Karani-Akşemsettin Yeşilpınar Kazım Karabekir Yenimahalle Karadeniz Mahallesi Tekstilkent-Giyimkent Oruç Reis Göztepe Mahmutbey
3
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Hattın bu etabının tamamen açılması ile;
Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,
Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,
Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacak.
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Hat uzunluğu toplam 18 kilometre olurken, taşıması beklenen yolcu kapasitesi ise ortalama 86 bin olacak. 15 durak arası toplam seyahat süresi ise 26 dakika olarak hesaplanacak.
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Hattın Kabataş kesimi 2. etap olarak ayrıca ihale edilirken, Mahmutbey-Esenyurt arasındaki kesimi ise 3. etap olarak ilerleyen süreçte ihale edilecek.
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Tüm hattın açılması halinde hattın tamamı Kabataş ile Esenyurt arasında bağlantı sağlamış olacak.