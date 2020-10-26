Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları nerelerden geçiyor? M7 metro hattı durak güzergahı bilgileri

M7 durakları, Şişli ve Bağcılar ilçelerini birbirine bağlayacak. Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı durakları ilk etapta 18 kilometre uzunluğa sahip olacak. Hattın 2.etap ve 3. etap durakları ise Esenyurt ilçesine kadar uzanacak. Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı Avrupa Yakasının ilk sürücüsüz metro hattı olma niteliğini de taşıyacak. Peki, Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı M7 durakları nerelerden geçecek? İşte, merakla araştırılan o detay hakkında bazı bilgiler