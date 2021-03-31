MEB’ten yeni duyuru geldi… AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem online sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine ve sınavda çıkan sorulara çevrildi. Sonuçlar öncesinde alacakları notları tahmin etmek isteyen öğrenciler, AÖL soruları ve cevaplarının paylaşılmasını beklerken MEB'ten yeni duyuru geldi. Yapılan duyuruda itiraz süreciyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Peki, AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AÖL 1. dönem sınavları 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 10 Mart’ta erişime açılmıştı. Bu nedenle AÖL 2 . Dönem sınav sonuçlarının da yaklaşık 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından sınavı online ortamda gerçekleştiren öğrenciler AÖL sonucunu da online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.
2
AÖL soruları ve cevaplarının ise bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
3
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.
4
AÖL SINAV İTİRAZI İÇİN DUYURDU
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
5
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.