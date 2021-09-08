MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMEB'ten mazeret izni açıklaması: Kimler mazeret izni alabilir? MEB mazeret izni belgesi nasıl alınır?
GeriGündem MEB'ten mazeret izni açıklaması: Kimler mazeret izni alabilir? MEB mazeret izni belgesi nasıl alınır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 08 Eylül 2021 - 10:38 | 

MEB'ten mazeret izni açıklaması: Kimler mazeret izni alabilir? MEB mazeret izni belgesi nasıl alınır?

Mazeret izni, MEB’in (Milli Eğitim Bakanlığı) aldığı karar ardından bir kez daha gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi. Peki, kimler mazeret izni alabilir? MEB mazeret izni belgesi nasıl alınır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Yeni eğitim-öğretim döneminin üçüncü gününde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mazeret izniyle ilgili öğrencileri ve velileri bilgilendirildi. Kovid -19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak.

2

Covid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrenciler mazeret izni belgesini e-Nabız üzerinden alabilecekler. Öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak. Kronik hastalıklar listesindeki çocuklar da mazeretli sayılacak.

3MEB MAZERET İZNİ AÇIKLAMASI

MEB MAZERET İZNİ AÇIKLAMASI

MEB'den yapılan açıklamada "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır'' denildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi