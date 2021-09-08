MEB'ten mazeret izni açıklaması: Kimler mazeret izni alabilir? MEB mazeret izni belgesi nasıl alınır?

Mazeret izni, MEB’in (Milli Eğitim Bakanlığı) aldığı karar ardından bir kez daha gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi. Peki, kimler mazeret izni alabilir? MEB mazeret izni belgesi nasıl alınır?
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Yeni eğitim-öğretim döneminin üçüncü gününde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mazeret izniyle ilgili öğrencileri ve velileri bilgilendirildi. Kovid -19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak.
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Covid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrenciler mazeret izni belgesini e-Nabız üzerinden alabilecekler. Öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak. Kronik hastalıklar listesindeki çocuklar da mazeretli sayılacak.
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MEB MAZERET İZNİ AÇIKLAMASI
MEB'den yapılan açıklamada "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır'' denildi.