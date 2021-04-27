MEB'ten açıklama: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 3 Mayıs'taki sınavlar ne zamana ertelendi?

Eğitim-öğretimde yüz yüze eğitime bir kez daha ara verildi. Tam kapanma döneminde alınan önlemlerden biri de uzaktan eğitim oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği bilgisini verdi.