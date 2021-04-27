MEB'ten açıklama: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 3 Mayıs'taki sınavlar ne zamana ertelendi?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçileceğini, okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarınınsa yapılmayacağını duyurdu. Açıklama ardından öğrenciler ve veliler tarih araştırmalarına başladı. Peki, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 3 Mayıs'taki sınavlar ne zamana ertelendi?
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Eğitim-öğretimde yüz yüze eğitime bir kez daha ara verildi. Tam kapanma döneminde alınan önlemlerden biri de uzaktan eğitim oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği bilgisini verdi.
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilecek, öğrenciler EBA üzerinden eğitimlerine devam edecek.
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Açıklamada, ayrıca 3 Mayıs'tan sonra yapılması planlanan sınavlarla ilgili alınan karara da yer verildi. Açıklamada "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya dair Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle, uzaktan eğitime sıkıca tutunalım."