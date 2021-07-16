MEB'ten açıklama: il içi yer değiştirme takvimi değişti! Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları için verilen süre geçtiğimiz günlerde doldu. Tayin için başvuran adaylar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sonuçların açıklanmasını bekliyordu ancak takvimde değişiklik yaşandı. https://personel.meb.gov.tr/ adresinden yapılan açıklamada yeni tarih bilgisine yer verildi. Peki, öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il içi yer değiştirme takvimi...
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Milli Eğitim Bakanlığı il içi atama başvuruları 8 Temmuz -14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınmıştı. 16 Temmuz'da açıklanması beklenen il içi atama sonuçlarıyla ilgili değişiklik yapıldı. Bakanlık sonuç tarihini erteledi.
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Takvimde değişikliğe gidildiği “Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapılmıştır. “ ifadeleriyle duyuruldu.
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İl içi yer değiştirmelere yönelik sonuç duyurusu http://personel.meb.gov.tr/ adresinden yapılıyor İl içi yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, MEBBİS üzerinden sonuçları görüntüleyebiliyor.
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İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.