MEB'in takvimine göre sonuç tarihi yaklaşıyor... LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160 Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.