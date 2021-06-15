MEB'in takvimine göre sonuç tarihi yaklaşıyor... LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran’da yapıldı. 81 ilde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS’nin sonuçları için hem öğrenciler hem de veliler heyecan içerisinde. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in takvimine göre sonuç tarihi…
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1
LGS sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. LGS sonuçları ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler 2021 LGS kılavuzuyla tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecek.
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Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
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Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
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Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160
Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.