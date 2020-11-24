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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 11:04 | 

MEBİM öğretmenlere teşekkür mesajı nasıl gönderilir?

MEBİM öğretmene teşekkür mesajı gönderme uygulaması 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Öğretmenlerine olan sevgilerini ve minnetlerini iletmek isteyenler, MEBİM’e yoğun ilgi gösteriyor. Peki, MEBİM öğretmenlere teşekkür mesajı nasıl gönderilir?

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‘MEBİM 444 0 632’, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başta öğrenci, veli, öğretmen, idareci olmak üzere bütün vatandaşlardan gelen bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, uygulama desteği veya idari konulardaki başvuruları etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla hizmet veriyor.

Öğrenci veya veliler, öğretmenlere yolladıkları mesajlarda, öğrenciye gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan, kişisel ve ahlaki gelişimlerine sağlanan katkıdan, öğrencinin yurtiçi ve dışı yarışmalara ve sınavlara hazırlanmasında gösterdikleri gayretlerden, özellikle kaynaştırma öğrencilerinin eğitim-öğretime kazandırılmalarında gösterdikleri hassasiyetten dolayı minnettarlıklarını ifade edebiliyorlar.

2MEBİM öğretmenlere teşekkür mesajı nasıl gönderilir
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MEBİM öğretmenlere teşekkür mesajı nasıl gönderilir?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un talimatıyla, "MEBİM 147" hattı kaldırılarak yerine öğretmen, öğrenci ve veliler olmak üzere diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" telefon hattı kurulmuştu. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle çocuğunuzun öğretmenine teşekkür etmek veya memnuniyetinizi dile getirmek için meb iletişim merkezini 444 0 632 arayıp teşekkür kaydı oluşturabilirsiniz. Oluşturulan başvurular öğretmenlerimizie yazılı olarak iletiliyor.

3MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ (MEBİM) NEDİR
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ (MEBİM) NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB) danışma hattı öğretmen odaklı hizmet verecek. Bu kapsamda, öğretmenler, yer değiştirme işlemleri, maaşlar, ek ders ücretleri, mesleki çalışmaları, eğitim ve öğretim ödeneği, özlük işlemleri, sosyal tesis ve lojman kullanımı, yurt dışı görevlendirmeleri gibi konularda; öğretmen adayları ise ilk atama işlemleri, kadro talepleri gibi Bakanlığın görev alanındaki bütün konularda hizmet alabilecek.

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Danışma hattı ayrıca, örgün eğitim çağı dışına çıkan ve yaygın eğitim kurumlarında eğitimine devam eden Türkiye veya yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilere, yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav iş ve işlemleri, ücret iadeleri, mezuniyet iş ve işlemleri ve sistem üzerinden yapılabilecek bilgi güncellemeleri konularında da hizmet verecek.

Örgün eğitim kapsamındaki öğrenci ve veliler, danışma hattından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları mevzuatı, öğrencilerin kayıt işlemleri, öğrencilerin sınıf geçme ve devam durumları, nakil iş ve işlemleri, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve rehberlik süreçleri, BİLSEM sınavları, özel okul sınavları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı, liselere geçiş sınavı, e-okul veli bilgilendirme ve 8383 mobil bilgi servisi kullanımı, ders kitapları içerikleri dağıtımı ve temini, okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, taşımalı eğitim, okul, derslik ve eğitim öğretim materyalleri eksiklikleri, fiziki alt yapı talepleri, okul kantinlerindeki ürün satışı ve denetimi, destekleme ve yetiştirme kursları, yurt ve pansiyonlarda barınma iş ve işlemleri, öğrencilerin kılık kıyafetleri, denklik işlemleri, FATİH Projesi, EBA sistemi, öğretmen ihtiyacı, resmi tatiller ve Bakanlığın projeleri konularında da bilgi alabilecek.

Vatandaşlar da Bakanlığın iletişim hattı aracılığıyla Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkça yapılan motorlu taşıt sürücü kursu, protokol sınavları, yeterlilik sınavları, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları, yabancı hükümet burs işlemleri, yaygın eğitim kursları, sertifika programları, Bakanlığın ihaleleri, özel okul açma kapatma, kurs açma ve kapatma, kurum çalışma usul ve esasları gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilecek.

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