MEB'den son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak, online (uzaktan) eğitim olacak mı? İşte ara tatil detayı...
Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki eğitim-öğretimle ilgili bu akşam net bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bilgilendirme geldi. Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı da alınan son kararı yorumladı. İşte, Erdoğan'ın okulların açılış tarihiyle ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Okulların açılış tarihi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi. Kabine toplantısında açılanan kararları duyuran Erdoğan, "Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" dedi. Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili de ''Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde. Şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' demişti. İşte, ayrıntılar...
2
Abone Ol
ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 19.30'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüste yeni önlemleri açıkladı. Erdoğan, okullarla ilgili şunları söyledi;
Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
3
Abone Ol
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili az önce açıklama yaptı. Açıklamada, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir" denildi.
4
Abone Ol
NURAN ÇAKMAKÇI YORUMLADI
Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı, okullarla ilgili alınan son kararı yorumladı. Çakmakçı şunlara dikkat çekti:
Okulların bir kısmı kapanmayı bekliyordu, bir kısmı için sürpriz oldu. Bu yıl okula hiç başlamayan 6,7, 10 ve 11’inci sınıflar anlaşılan 2021’de yeni sınıflarına başlayacak.
Bazı okullarda sınavlar yapıldı, ama hala ilk sınavlarını bile yapmayanlar var. Bu durumda ölçme değerlendirme sisteminde değişikliğe gidilebilir. 4'üncü sınıftan itibaren bir dönemde iki sınav olması gerekiyordu. Sınav yapmayan okullar şimdi ne yapacağını düşünüyor. Tek sınav yapanlar, büyük ihtimalle ikinci notlarını performans ve proje ödevlerinden verecekler. Bütün öğrenciler yine EBA Okullu olacak gibi.
5
Abone Ol
Özellikle çalışan anneler için anaokullarının durumu konusunda şimdilik bir netlik yok. Çünkü, ilk açılan kurumlar sınava hazırlanan 8 ve 12'inci sınıflar bu durumdan en çok mağdur olacak kesim. Etüd merkezleri ve kursların açık olup olmayacağı da henüz belli değil.
Ekonomik sıkıntı yaşayan özel okulların durumu daha da zorlaşacak. Aralık sonuna kadar eğitim yapılmaması durumunda yemek paraları ve eğitim ücretlerinin iadesi gündeme gelecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat arası yapılacaktı. Muhtemelen tatil 5 Şubat’a kadar devam edecek."
6
Abone Ol
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili de 'Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' demişti
7
Abone Ol
Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."