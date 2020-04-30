MEB'den son dakika açıklaması geldi! Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı günlerdir öğrenci ve velilerin gündeminde yer alırken, Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk canlı yayında, son dakika açıklamada bulunarak tatilin sona ereceği tarihi açıkladı. Uzaktan eğitim ne kadar sürecek? sorusunun yanıtını veren Selçuk, sınıf geçme konusunda da değerlendirmeleri paylaşarak, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler." dedi. İşte, tatil uzadı mı? Yazın okul olacak mı? Telafi eğitimi kaç ay sürecek?" sorularının yanıtını araştıranlar için Bakan Selçuk'un yaptığı son dakika açıklamalar...
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Okullar ne zaman açılacak sorusu koronavirüsü önlemleri kapsamında alınan tedbir ile birlikte hem öğrenciler hem de veliler tarafından internette en çok cevap arayan sorulardan biriydi. Bununla birlikte merak edilen diğer bir konu da uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek sorusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin ne kadar süre ile devam edeceği konusunda yeni tarihi açıkladı. Peki Okullar ne zaman açılacak ve uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek? İşte merak edilen soruların cevapları
Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek sorularının cevabını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk düzenlediği basın toplantısında haftalardır merak edilen sorunun cevabını verdi. Okulların ne zaman açılacağı hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak edilirken, Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek, Okullar ne zaman açılacak sorularının cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilen soruları cevaplarken uzaktan eğitimin devam edeceği tarihi de açıkladı. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar
Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.
Selçuk, şöyle konuştu:
"13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk."
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık merkez binasındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ülkemiz Corona Virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.
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BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMA
CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihle ilgili değerlendirme yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecinin beklendiği şekilde devam ederse okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söyledi.
Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek.
Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.
Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.
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MEB telafi eğitimlerinde illerin özel durumunu dikkate alan ulusal model hazırlıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk telafi eğitimi süreciyle ilgili hazırlıklara ilişkin "Birçok model var. Uluslararası deneyimi çalışıyoruz. Bir düşünme sürecine girelim ve her ilimizde model arayışına yönelik çalışmalar hızlandırılsın" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinde illerin özel durumunu dikkate alarak ulusal bir model hazırlanması amacıyla İl Milli Eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edilecekBakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığı yönündeki açıklamalarının ardından İl Milli Eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Toplantının ana gündem maddesini, telafi eğitimi süreciyle ilgili hazırlıklar oluşturdu.
Toplantıda, "İllerin farklı özellikleri olası telafi modellerini nasıl etkiler?", "Okul ve sınıf düzeyleri nasıl bir telafi programı gerektirir?", "Farklı sınıf ve okul büyüklükleri olası telafi programlarını nasıl etkiler?" soruları çerçevesinde illerin olası telafi eğitimi modelleriyle ilgili saha izlenimleri alındı.
Bakanlığın, telafi eğitimi yöntemlerine ilişkin seçeneklerinin hazır olduğu ancak illerin özel durumlarını dikkate alarak bu konuda ulusal model geliştirilmesini hedeflediği öğrenildi.
Bu açıdan toplantıda müdürlerden, "İlde hangi veli grupları nerelerde yoğun?", "İlin üretim tarzı telafi programlarını nasıl etkiler?", "Tatil ya da yaz sıcaklığı o il için telafi programını nasıl etkiler?" soruları çerçevesinde en kısa sürede illere özel taslak modellerin hazırlanması ayrıca her sınıf düzeyinde nasıl bir telafi programının uygulanabileceğinin tartışılması istendi.
Bakan Selçuk, bu kapsamda il müdürlerine, "Birçok model var. Uluslararası deneyimi çalışıyoruz. Ancak bunun saha yansımasını öngörmek birlikte düşünmekle olanaklı olabilir. Bir düşünme sürecine girelim ve her ilimizde model arayışına yönelik çalışmalar hızlandırılsın. Bu, çalışmanın hem ulusal modele esin kaynağı olması hem de hazırlanan bir telafi programının o ildeki uygulamayı nasıl etkileyeceğine yönelik öngörü sağlaması açısından büyük önem taşıyor." mesajını verdi.
İl müdürleriyle her hafta görüşme yapılıyorBakan Selçuk'un, İl Milli Eğitim müdürlerinin hem uygulamaları bir bütün içinde görme imkanına sahip olması hem de merkezdeki kararların yereldeki yansımalarını öngörebilecek konumda bulunmaları açısından illerden gelecek önerilere büyük önem verdiği belirtildi.
Selçuk, bu kapsamda il müdürleriyle her hafta gruplar halinde video konferans toplantıları gerçekleştirerek, görüş alışverişinde ve istişarelerde bulunuyor.
5
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13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.
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YAZ TATİLİ UZAYACAK MI?
Okulların açılması Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi içerisinde planlayıp da sonlandırabileceği bir süreç değil. Bu büyük bir süreç. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bakanlık üzerine düşen görevi dikkate alıyor. MEB olarak eğer okullar sağlık sorunları giderildiği ya da virüs ortadan kalktığı için önümüzdeki hafta açılacak desek biz buna hazırız. 30 Nisan'dan sonra olsa biz buna hazırız. Yaz tatili konusunda söylemek istediğim bir şey var. Bu süreç sadece eğitimsel bir süreç değil. Aynı zamanda ekonomik bir süreç. Turizmle, diğer üretim sektörleriyle, sosyal hayat, ticaretle ilgili. Bundan dolayı biz kararlarımızı alırken tek noktadan meseleye bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlemesini çok önemsiyoruz. Her şekilde telafimizi yaparız. Bu kazanımları gündeme getirmek bizim için zor bir iş değil.