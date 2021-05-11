MEB'den sınav açıklaması: Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? İşte yeni sınav tarihi

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), salgın tedbirleri doğrultusunda lise sınavlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Düzenlemeye göre öğrenciler, 2’nci dönem her dersten tek sınav olacak.



MEB tarafından yapılan açıklamamın tamamı şöyle:



Liselerde sınav uygulamaları yeniden düzenlendi. Bakanlığımızca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir.