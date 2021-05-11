MEB'den sınav açıklaması: Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? İşte yeni sınav tarihi
MEB'den sınavlar ile ilgili önemli açıklama geldi. Sorumluluk sınavları ve lise sınavları ile ilgili yapılan açıklamada sınavlar nasıl olacak sorusu yanıt buldu. Yeni yol haritasını belirleyen MEB, lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavları tamamlanan öğrencilerin de istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirileceğini duyurdu. Sınava girmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları, 1’inci dönem baz alınarak hesaplanacak. Peki, Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? İşte, MEB'in son dakika sınav açıklamasının detayları.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sorumluluk sınavlarının ne zaman yapılacağı MEB'in açıklaması ile belli oldu. Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği sınavlar için beklenen tarih açıklandı. Alınan karara göre, ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.
2
SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), salgın tedbirleri doğrultusunda lise sınavlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Düzenlemeye göre öğrenciler, 2’nci dönem her dersten tek sınav olacak.
MEB tarafından yapılan açıklamamın tamamı şöyle:
Liselerde sınav uygulamaları yeniden düzenlendi. Bakanlığımızca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir.
3
Yeni düzenlemeye göre, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunulacak. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs’a eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Sınava girmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları, 1’inci dönem baz alınarak hesaplanacak.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
4
12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.
5
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır.