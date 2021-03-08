MEB'den LGS paylaşımı - LGS mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021, üçüncü soru paketi ise 4 Şubat 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin istifadesine sunulmuştu.



Ünitelerin işleniş zamanına göre yayımlanan mart ayı örnek sorulara "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyor.



Mart ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.