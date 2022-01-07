MEBBİS yarıyıl tatili özür grubu tercih başvurusu nasıl yapılır? 22 Ocak özür grubu kontenjanları yayınlandı!
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yapılan özür grubu atamaları için başvuru süreci 7 Ocak itibariyle başlatıldı. Özür grubu atamaları, tercih edilebilecek okul listeleri ve kontenjanlar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, MEBBİS yarıyıl tatili özür grubu tercih başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin özür grubu atamalarıyla ilgili duyuru yayımladı. Özür grubu atama tercihleri 7 Ocak-12 Ocak tarihleri arasında alınacak. Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir.
a) Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.
b) Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
c) İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yerdeğiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi “personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.
b) Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
c) İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yerdeğiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi “personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.
ç) Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.
d) Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.
d) Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.