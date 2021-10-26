MEB yazılıya hazırlanıyorum projesi nedir? Lise sınavları örnek sorular ogmmateryal.gov.tr'de!

YAZILIA HAZIRLANIYORUM PROJESİ NEDİR? Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesine ilişkin bilgilere yer verildi.



Buna göre, lise 9, 10, 11. ve 12. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı videolar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi Youtube kanalı ve "ogmmateryal" web sitesi üzerinden bugün saat 17.30'dan itibaren yayımlanacak.