MEB unvan değişikliği atama sonuçları açıklandı! MEBBİS unvan değişikliği yoluyla atama başvuru sonuçları sorgulama ekranı

MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ İLE İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 1- Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydanverilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.



2- Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, merkez teşkilatında adayın kadrosunun bulunduğu birimce, taşra teşkilatında ise adayın kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünceelektronik ortamda onaylanacaktır.



3- MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacaktır.



4- Onaylanan başvuruların çıktısı, onaylama işlemini yapan birimlerce muhafaza edilecektir.



5- Elektronik Atama Başvuru Formunda yer alan “Diploma Notu” bölümüne; merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu birimlerince, taşra teşkilatında ise kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince giriş yapılacaktır. Bu alana, adaylarca ibraz edilen mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgelerindeki notunun “100”lük sisteme göre girişi yapılacak; mezuniyet notu “100”lük sistemin dışında olanların girişleri ise https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler adresinde yer alan tablolardan yardım alınarak “100”lük sisteme göre eşdeğerliliği alındıktan sonra yapılacak.