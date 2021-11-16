MEB unvan değişikliği atama sonuçları açıklandı! MEBBİS unvan değişikliği yoluyla atama başvuru sonuçları sorgulama ekranı
MEB unvan değişikliği atama sonuçları için beklenen açıklama geldi. 1-5 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan unvan değişikliği yoluyla atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Avukat, grafiker, programcı, istatistikçi, mimar, mühendis, tekniker, teknisyen unvan/alanlardan kadrolara atama başvurusu yapan adaylar unvan değişikliği atama sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet ekranı üzerinden kimlik bilgileri ile sorgulayabilecekler. İşte, MEB unvan değişikliği atama sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından unvan değişikliği yoluyla atama sonuçları 16 Kasım tarihinde yayınlandı. Sözlü sınav sonucunda 70 ve üzerinde puan alanlardan atama şartlarını taşıyanların yaptığı atama sonuçları MEBBİS kullanıcı hesabı ile erişime açıldı. Atamalar, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre adayların tercihleri de dikkate alınarak gerçekleşti. Atama sonuçları, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden sorgulanıyor.
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UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YOLUYLA ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Merkez ve taşra teşkilatı personelinin unvan değişikliği atama sonuçları erişime açıldı. Atama sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ İLE İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
1- Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydanverilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
2- Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, merkez teşkilatında adayın kadrosunun bulunduğu birimce, taşra teşkilatında ise adayın kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünceelektronik ortamda onaylanacaktır.
3- MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacaktır.
4- Onaylanan başvuruların çıktısı, onaylama işlemini yapan birimlerce muhafaza edilecektir.
5- Elektronik Atama Başvuru Formunda yer alan “Diploma Notu” bölümüne; merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu birimlerince, taşra teşkilatında ise kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince giriş yapılacaktır. Bu alana, adaylarca ibraz edilen mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgelerindeki notunun “100”lük sisteme göre girişi yapılacak; mezuniyet notu “100”lük sistemin dışında olanların girişleri ise https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler adresinde yer alan tablolardan yardım alınarak “100”lük sisteme göre eşdeğerliliği alındıktan sonra yapılacak.
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ATAMA
1- Bu Kılavuzda belirtilen kadrolar için yapılan sözlü sınav sonucunda 70 ve üzerinde puan alanlardan atama şartlarını taşıyanlar, ilan edilen kadrolara atanmak üzere tercihte bulunabilecektir. Atamalar, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre adayların tercihleri de dikkate alınarak yapılacaktır.
Puanların eşitliği hâlinde atanacak aday sırasıyla;
- Hizmet süresi fazla olana,
- Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,
- Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmek suretiyle belirlenecektir.