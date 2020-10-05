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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 21:26 | 

MEB ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu nasıl yapılır? Kimlere ücretsiz tablet verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, toplantıda koronavirüs salgınındaki son durumdan iç ve dış güvenlik konularına, spordan ulaştırma yatırımlarına kadar pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Buradaki açıklamasında Erdoğan, öğrenciler için tablet dağıtımı yapacaklarını da söyledi. Bu gelişmenin ardından MEB tablet başvurusu araştırma konusu oldu. Peki, MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

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2020-2021 eğitim yılını uzaktan işleyen öğrencilerin, tablet bilgisayar ihtiyaçları MEB tarafından karşılanacak. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için başlatılan uzaktan eğitim seferberliği kapsamında ilk etapta 500.000 öğrenci bu tablet bilgisayarları alacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI
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CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

3CİHAZLAR NE ZAMAN DAĞITILACAK BAŞVURULAR NASIL OLACAK
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CİHAZLAR NE ZAMAN DAĞITILACAK? BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz tablet dağıtımının ne zaman ve nasıl olacağı henüz netleşmedi. Söz konusu imkandan yararlanmak için başvuruların nereden alınacağı konusu da henüz bilinmiyor.

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Ücretsiz tablet dağıtımı hakkında resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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