MEB tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, kimlere tablet verilecek? Bakan Selçuk ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımının detaylarını açıkladı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili kararların ayrıntılarını paylaştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı ücretsiz tablet dağıtımı konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Peki, MEB ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman?
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2020-2021 eğitim yılında, öğrenim hayatlarına devam öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanlar için ücretsiz tablet dağıtımı yapılacak. Konu hakkında Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı bilgi verdi. 500 bin tablet bilgisayarın dağıtım kriterleri belli oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerinin karşılanacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve bu cihazlar, okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak."
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.