MEB tablet bilgisayar başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Tablet ve dizüstü bilgisayar başvurusu ile uzaktan eğitime katılım sağlamak isteyen binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dağıtılması planlanan tablet bilgisayar araştırmalarına başladı. Acun Ilıcalı'nın kendi kanalında başlattığı kampanyaya pek çok ilden kurum ve kuruluşun da dahil olmasıyla birlikte sürecin genel hatları belirlenmiş oldu. Peki, MEB tablet bilgisayar başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Tablet bilgisayar başvurusu ile uzaktan eğitim sürecinde gerekli ekipmanlara sahip olmak isteyen yüzlerce öğrenci, internet üzerinden MEB tablet başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Acun Ilıcalı'nın topladığı yaklaşık 10 milyon liralık bağışın aktarıldığı Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtım sürecini ne zaman yapacak? İşte, bazı bilgiler
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Acun Ilıcalı'nın laptop bilgisayar kampanyası için başvuru, herhangi bir adresten yapılmayacak. Acun Ilıcalı'nın topladığı miktar bakanlığa aktarılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ederek dizüstü bilgisayar bağışını gerçekleştirecek. Sürecin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yönetilmesi bekleniyor.
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MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar'ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz. #TEKNOFEST2020 #MilliTeknolojiHamlesi" ifadeleri kullanıldı.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN TABLET VE BİLGİSAYAR KAMPANYASI AÇIKLAMALARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilgisayar kampanyaları ile ilgili şunları söyledi:
"Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak. Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız."
Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak. Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.