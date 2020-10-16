MEB tablet başvurusu nereden yapılır? Ücretsiz tablet başvurusu ve dağıtımı hakkında detaylar
Tablet başvurusu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler canlı derslere katılıyorlar. Belirli günlerde eğitime yüz yüze şekilde devam eden sınıflar da diğer günlerde canlı derslere katılıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra bazı belediyeler de tablet dağıtımı yapıyor. Peki tablet başvurusu nasıl yapılır, dağıtım ne zaman yapılacak? İşte ücretsiz tablet ile ilgili bilgiler
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Ücretsiz tablet başvurusunun nasıl yapıldığı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim’de yaptığı açıklamada tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıkladıklarını anımsatan Selçuk, ‘Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.’ dedi. Belediyeler tarafından dağıtılan tabletlerin ise başvuruları devam ediyor. İşte başvuru ekranı ve detaylar
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TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek.
Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.
Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar.
BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASI
Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. 12 Ekim’de yaptığı açıklamada tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıkladıklarını anımsatan Selçuk, "Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar." dedi.
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Bakan Selçuk, evinde çeşitli nedenlerden ötürü çalışma olanağı sınırlı olan çocuklar için ekip arkadaşları ile Türkiye'de bir ayda 13 bine yakın EBA Destek Merkezi oluşturulduklarını da vurguladı.