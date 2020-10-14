MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet başvurusu ve dağıtımı hakkında bilgiler
Tablet başvurusu ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, ‘İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik.’ demişti. Peki ücretsiz tablet nasıl, ne zaman alınacak?
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Ücretsiz tablet başvurusunun nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Daha önce yapılan duyuruda cihazların dağıtım sürecinin, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edileceği ve okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağı açıklanmıştı. MEB’in yanı sıra bazı belediyeler de tablet veriyorlar. Başvurular belediyelerin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte detaylar
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TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, ‘İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik.’ demişti.
Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar.
BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASI
Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. 12 Ekim’de yaptığı açıklamada tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıkladıklarını anımsatan Selçuk, "Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar." dedi.
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Bakan Selçuk, evinde çeşitli nedenlerden ötürü çalışma olanağı sınırlı olan çocuklar için ekip arkadaşları ile Türkiye'de bir ayda 13 bine yakın EBA Destek Merkezi oluşturulduklarını da vurguladı.