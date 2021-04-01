MEB tablet başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bakan Selçuk'tan 27 bin 445 ücretsiz tablet dağıtımı için açıklama
MEB ücretsiz tablet başvurusu, uzaktan eğitimin devam ettiği illerde ve sınıflarda gündemde yer almaya devam ediyor. Online eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ücretsiz tablet dağıtımında yeni detaylar belli oldu. İl müdürlerinin koordinesinde dağıtımı sağlanan 27 bin 445 tablet bilgisayar 26 ilde öğrencilere gönderildi. Ücretsiz tablet dağıtımı il müdürleri tarafından bazı koşulları sağlayan ailelere ulaştırılıyor. İşte, merak edilen MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve 27 bin ücretsiz tablet dağıtımı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Ücretsiz tablet başvuruları son gelişmeler ile takip edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni açıklama geldi. Selçuk "26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini, içinde her zamanki gibi 25 GB internet paketi ile ulaştırıyoruz." dedi. 10. faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında tablet bilgisayarların 18 bin 764'ü yatılı bölge ortaokulu öğrencilere ulaştırılacak. MEB'in ücretsiz tablet dağıtımında veli ve öğrencilerin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. Ailelerin gelir durumu ve okul çağındaki kardeş sayısı gibi durumlar ile ücretsiz tablet dağıtımı yapılıyor.
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MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 26 ildeki öğrencilere, 27 bin 445 tablet bilgisayar setinin gönderildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eğitimde Kontrollü Normalleşme" döneminde öğrenciler, koşullar doğrultusunda okullarına kavuşurken tablet bilgisayar seti dağıtımları da artarak devam ediyor. 22 Mart'tan bu yana içinde 25 GB internet paketi bulunan 27 bin 445 tablet bilgisayar daha öğrencilere gönderildi.
Uzaktan eğitim sürecinde cihaz ya da internet erişimi gereksinimi olan tüm öğrenciler için başlatılan tablet dağıtımlarında 500 bin adet olarak konulan ilk hedefle ocak ayı verileri aşılarak 700 bine yakın öğrenciye ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitimde Fırsat Adaleti' parolasıyla daha çok öğrenciye ulaşmak için dağıtımları sürdürüyor.
10. faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında bakanlık tarafından tedarik edilen 27 bin 445 cihazın sevkiyatına başlandı.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27 bin 445 tablet bilgisayarlık 10. faz dağıtım programında, tabletlerin gönderildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
"Geçen yıl 23 Mart'ta başladığımız uzaktan eğitim faaliyetlerinde bir yılı geride bıraktık. 10 günde 3 televizyon kanalı kurarak çocuklarımızın eğitiminin kesintiye uğramasına izin vermedik. Bugün dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi ve bir dünya markası olan EBA dijital platformunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de işaret ettiği gibi içerik kalitesi giderek artıyor. Evlatlarımıza onlarca basılı ve dijital materyal desteği sunarken internet erişimi ve cihaz sorunu yaşayan çocuklarımıza 500 bin tablet bilgisayar desteği diyerek yola çıktık. Hedefimize ocak ayında ulaştık ve şu anda 700 bine yaklaştık. Sayıları 15 bini aşan EBA Destek Noktaları'mızda hijyen tedbirlerine azami dikkat ederek çocuklarımıza alternatif destek sunuyoruz. Bugün de 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini, içinde her zamanki gibi 25 GB internet paketi ile ulaştırıyoruz. Hep birlikte daha fazlasını başarmak için çalışmaya devam edeceğiz."
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ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor.
Tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.
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Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.