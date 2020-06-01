MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı: 2020 Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınmaya başlandı. ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları e devlet kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleşecek. Online sistem üzerinden gerçekleştirilecek olan sözleşmeli öğretmenlik başvurularında geçenler sonrası süreçte mülakata katılacak. İşte, sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı. Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri online sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Sözleşmeli olarak atanmak isteyen adayların ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor. Bugün itibariyle başlayan sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 12 Haziran'a kadar alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvurusu elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacak. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini işaretleyecektir.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
ilkatama.meb.gov.tr adresine kişisel e devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Başvuracağınız alanı, mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin. Sisteme resminizi ekleyin başvurusu formunu eksiksiz doldurun. Başvurunuzu kaydedin. Başvuru formunuzun çıktısını alarak muhafaza edin. ATAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI
Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.
Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri
feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
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SÖZLÜ SINAVLAR TEMMUZDA
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.
Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.Atama tercihleri 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak, atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde sonuçlanacak.