MEB son dakika: Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi oldu? MEB’den sınavlar hakkında açıklama

* Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi, ana sınıfı dediğimiz 5 yaş grubu var. Bizim okul öncesi eğitim kurumlarımız bu süreçte hep açıktı. Okul öncesi öğretmenlerimiz büyük bir özveri gösterdiler. Fakat bu tam kapanmada, Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu tavsiye ve diğer sayısal veriler, bize bu süreçte MEB bünyesindeki okulların da bir süre kapanması gerektiğini gösterdi. Biz buna uyduk. Kreşlerle ilgili Sayın Bakanımızla bir telefon görüşmesi yaptık, bir değerlendirme sürüyor. Muhtemelen yarın bir açıklama olur.



* Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı. Öğretmenlerimizi aşılamaya devam ediyoruz.



* Çocuklar dijital dünyada doğdular. Bizden daha iyi odaklanıyorlar. Burada önemli olan şu gereken eğitimsel önlemleri almalıyız. Çocukların öğrenme kaybı elbette oluyor. Ama yüz yüze eğitimde de gerçekleşiyordu. Sınav öncesi gidip öğretmenlerinden yüz yüze eğitim alabilirler. Tamamlama çalışmalarını biz geçmişten beri sürdürüyoruz.