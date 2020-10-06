MEB Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu.. Bakan Ziya Selçuk detayları aktardı.. 2.3.4.8 ve 12. sınıflar için son bilgiler
Okulların ne zaman açılacağı 2.3.4.8 ve 12. sınıflar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yüz yüze eğitimin genişletilmesine yönelik açıklamasının ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, 6 Ekim'de (bugün) yapacağı açıklama ile yüz yüze eğitimin kapsamı ve detayları hakkında, öğrenciler ve aileleri bilgilendirecek. İşte, Cumhurbaşkanı'nın o açıklaması ve Bakan Selçuk'un Twitter'dan verdiği bilgiler.
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'Okullar ne zaman açılacak? sorusu hakkında bugün önemli bir açıklama daha geldi. Yüz yüze eğitimin kapsamının genişleyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında önemli bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçileceğini bildirdi. Bu gelişmeden sonra, okulların yüz yüze eğitime açılacağı tarih yoğun şekilde sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları...
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BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak. Öte yandan Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. "dedi.
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TARİH BİLGİSİNİ BAKAN ZİYA SELÇUK VERDİ
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.
Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
''Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.
Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz.#okullaracılıyor''
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Yüz yüze eğitimde son dakika gelişmesi! Bakan Ziya Selçuk tarih verdi
Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak. Öte yandan Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. "dedi.
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin detaylarını paylaşacak.
BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz.
Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür.
Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."
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Yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
"Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir."
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MESLEK LİSELERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, 5 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitimle verilmeye başlandı.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.
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YÜZ YÜZE EĞİTİMİN AYRINTILARI
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.
Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.
Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek.
Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE BÜYÜK KAYNAK DESTEĞİ
Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere zengin içerikli kaynak desteği sunmaya devam ediyor. Binlerce sorudan oluşan kazanım kavrama testleri, beceri temelli testler, örnek soru kitapçıkları ve soru destek paketlerinin ardından şimdi de 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan 60 adet çalışma fasikülü www.meb.gov.tr adresinde ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde öğrencilere çalışmalarına destek olmak üzere sunuldu.
Sadece birinci üniteleri kapsayan 4 bin 560 soru içeren 60 fasikül hazırlandı
Alan uzmanları tarafından hazırlanan 60 fasikülde; ortaokul Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Sosyal Bilgiler derslerinin sadece birinci ünitelerinden 4 bin 560 soru yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerini pekiştirme süreçlerini desteklemek ve farklı soru türleriyle motivasyonlarını artırmak için büyük bir kaynak seferberliği başlattıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:
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"Uzaktan eğitim sürecinde televizyon kanallarımız ve internet portalımızdaki ders anlatımlarımızı öğrencilerimizin daha kolay pekiştirebilmeleri ve farklı soru türleriyle anlama süreçlerini güçlendirmek için sunduğumuz kaynakların çeşitliliğini artırmaya devam ediyoruz. Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız destek paketi her sınıf seviyesindeki sadece birinci üniteyi kapsıyor. Sonrasında diğer ünitelerle ilgili de çalışma fasikülleri sunacağız. Ayrıca, ilkokul ve lise seviyesinde de çalışma fasiküllerini hazırlayıp düzenli olarak paylaşacağız. Bu çalışmaları koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."