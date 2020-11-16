MEB Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak (6. 7. 10 ve 11. sınıflar için)? Ziya Selçuk'tan dikkat çeken açıklama: 'Şartlar şuan izin vermiyor'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğunu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili de ''Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' dedi.