MEB Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak (6. 7. 10 ve 11. sınıflar için)? Ziya Selçuk'tan dikkat çeken açıklama: 'Şartlar şuan izin vermiyor'
Okullar ne zaman açılacak sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Özellikle eğitime uzaktan devam eden 6. 7. 10 ve 11. sınıflar için verilecek takvim beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk flaş bir açıklamada bulundu. Selçuk, artan vakaların ardından şuan için şartların izin vermediğini açıkladı. Yaşadığı bir not vatandaşlarla paylaşan Selçuk, herkese dikkatli olmasını tavsiye etti.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğunu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili de ''Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' dedi.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili de 'Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' dedi.
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Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."