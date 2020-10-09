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Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 09:13 | 

MEB Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak? 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflar için takvim belli oldu

Yüz yüze eğitimde hangi sınıflar için okulların açılacağı gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 12 Ekim'de Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detayları belli oldu. MEB'den gelen son dakika açıklamasına göre, ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün okula gideceği, lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacağı MEB'den gelen açıklama ile duyuruldu. Diğer yandan okul öncesi sınıflarda haftada 5 gün eğitim yapılacak. Yüz yüze ve EBA tv üzerinden yapılacak olan dersler ve müfredatlar da gelen son bilgiler arasında yer aldı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, 12 Ekim'de açılacak sınıflar ve ders saatleriyle ilgili tüm detaylar...

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İlkokul ve liselerin ne zaman açılacağı son yapılan açıklamalar ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunarak, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların açılacağını bildirdi. Son dakika açıklamalar yapan Bakan Selçuk, köy okullarının, öğrenci sayısına bakılmaksızın velilerin tercihine bağlı olarak açık kalacağını belirtmişti. MEB'ten gelen yeni açıklamada yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. Buna göre, ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak. İşte, detaylar.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.

MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

Buna göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.

Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

2MEBDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
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MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.

Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak.

İmam hatip ortaokulu 8'inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Lise hazırlık sınıflarında ve 12'inci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

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Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

4HANGİ DERSLER YÜZ YÜZE YAPILACAK
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HANGİ DERSLER YÜZ YÜZE YAPILACAK?

İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak.

İmam hatip ortaokulu 8'inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Lise hazırlık sınıflarında ve 12'inci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

5MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK DUYURMUŞTU
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

Yeni dönemin ayrıntıları

Bakan Selçuk, ilkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmalarından duydukları mutluluğu ifade etti. Selçuk, tüm öğrencilerle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilme temennisini dile getirerek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilme arzusunda olduklarını vurguladı.

Cumartesi günü eğitim olacak mı?

Cumartesi günü de eğitim olabileceğini belirten Selçuk, "Bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım." diye konuştu.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle anlattı:"Salgın sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz açısından da süreç planlamalarımızı yapıyoruz. Çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan ya da özel gereksinimi olan velilerimizin okulların açılması konusundaki yoğun çağrılarını takip ettik. Ailelerimize gösterdikleri yoğun çaba ve sabır nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Okullarımızın ne denli büyük toplumsal bir işleve sahip olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahip. Bu hassasiyetle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun değerlendirme kriterleri doğrultusunda, bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek, onların öğrenme kayıplarını dikkate alarak, en çok öğrenme kayıplarının nerede olduğunu dikkate alarak okullarımızda aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.

6İKİNCİ AŞAMAYA GEÇMEK İÇİN HAZIRIZ
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İKİNCİ AŞAMAYA GEÇMEK İÇİN HAZIRIZ

TRT EBA TV kanallarımız ve EBA dijital platformumuz ile 31 Ağustos Pazartesi günü yeni eğitim yılının ilk zilini çalmış olduk. Aşamalı geçiş planlamamızın ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi günü okulöncesi eğitim öğrencilerimiz ve okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını çok önemsediğimiz ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamış olduk. Hijyen ve sosyal mesafe standartları ile koruyucu, önleyici tedbirler eşliğinde okullarımızda yüz yüze eğitimdeki ilk aşamamızda üçüncü haftadayız. Süreci planladığımız gibi yönettiğimiz ve çok şükür ki iyi sonuçlar aldığımız için de ikinci aşamaya geçmek için hazırız. İlkokul 1, 2, 3, 4'üncü sınıflar, ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıflarımızla, köy okullarımızın tüm kademeleriyle birlikte özel eğitim gereksinimli öğrencilerimizi de tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlatacak olmanın mutluluğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Temennimiz elbette tüm öğrencilerimizle, yüz yüze sağlıkla eğitime başlamak. Onlara da güzel haberi en kısa sürede vermeyi arzu ediyoruz.

7OKULDA KALIŞ SÜRELERİ KISALTILACAK
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OKULDA KALIŞ SÜRELERİ KISALTILACAK

12 Ekim Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimizle tıpkı ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız daha önce olduğu gibi yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri de eskisine nazaran kısaltılacak. Bununla ilgili tüm teknik ayrıntıları bu hafta içinde tüm düzeyler ve okul kademeleri için sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası önemli demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda müfredattan sorumlu olacaklar.

8KÖY OKULLARI AÇIK KALACAK
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KÖY OKULLARI AÇIK KALACAK

Denetmenlerimiz düzenli olarak sahayı denetliyor. Okullarımızda covid-19 ekipleri oluşturduk. Çocuklarımızı sağlık ve güvenle karşılamak için hazırız. Başlangıçta düşük olan okula devam oranları yükselerek yüzde 80'e yaklaştı. Köy okullarımız ilkokul ve ortaokul olmak üzere açılıyor. Mevcut az olduğunda öğrenciler en yakın eğitim merkezine taşınıyordu. Bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın velilerimizin isteğine bağlı olarak bu okullar açık kalacak. Burada merkezi karar söz konusu değil, il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre uygulamalar bölgeye göre değişecek.

9500 BİN ÖĞRENCİMİZE TABLET DAĞITILACAK
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500 BİN ÖĞRENCİMİZE TABLET DAĞITILACAK

Uzaktan eğitim sürecimiz yine yüz yüze eğitimle eş zamanlı olarak devam edecek. Bazı çocuklarımız yayını kaçırabiliyor. Bu nedenle günde üç kez tekrar ediyoruz. EBA'da gerek ders anlatımları gerekse diğer kütüphaneler, canlı sınıf uygulamaları devam edecek. Erişim desteğine ihtiyacı olan öğrencilerimiz için 12 bin 111 EBA Destek Merkezi oluşturduk. Bu sayı giderek artacak. Öğrencilerimiz öğretmenlerine sorabilirler, kendine en yakın merkezi öğrenebilirler. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimize tablet bilgisayar sağlayacak. 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Bir dağıtım stratejisi var. Buna göre hareket edilecek ve öğrencilerimize tabletler peyderpey dağıtılacak.

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Ailelerin eğitim düzeyi, kardeş sayısı, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürleri tarafından koordine edilecek ve okul yöneticileri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Şu anda öğretmenlerimiz eğitimi güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürüyorlar. EBA araçlarında, sınıflarda, her gün canlı ders yapan yüzlerce öğretmenimiz var. Öğretmenler bu işe yüreklerini koydular. Heyecanla öğrencilerini bekliyorlar. Hepimiz çocuklarımız için buradayız, yan yanayız. İnşallah önümüzdeki hafta ilköğretimdeki tüm çocuklarımızı ortaokul 8'inci sınıf ve 12'nci sınıf öğrencilerimizi, özel eğitim alanındaki öğrencilerimizi hep birlikte karşılayacağız. Tüm evlatlarımızı okullarımızla buluşturma gayreti içindeyiz. Öğretmenlerimizle okullarımızla, dikkatimizle, özverimizle biz hepimiz buna hazırız. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle."

11ÜÇÜNCÜ AŞAMA İÇİN DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR
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ÜÇÜNCÜ AŞAMA İÇİN DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR

Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan, önümüzdeki haftalarda tüm sınıfların yüz yüze eğitimi için değerlendirmeler yapılacağını belirterek, “Üçüncü aşamada hangi kademelerin yüz yüze eğitime başlayacağına ilişkin değerlendirmeler verilere dayalı olarak yapılıyor. İki hafta içerisinde okula başlayan ve okula devam eden çocuklarımızın kendilerinde, çevrelerinde temas ve pozitif durumu tek tek inceleniyor. Buna göre karar veriliyor. Her gün istişarelerimiz söz konusu” dedi.

12Meslek liselerinde yüz yüze eğitim nasıl olacak
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Meslek liselerinde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Açıklamada, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren başlatılamasına ilişkin bilgilere de yer verildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül'de başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.

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Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gerekli tedbirler de alındı. Buna göre öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okuldaki yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları, salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler, gruplara ayrılacak, her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.

Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken, teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi; haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak.

14Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim bir mecburiyet
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim bir mecburiyet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her ülkenin koşullarının kendine özgü olduğunu belirterek, "Kıta Avrupası açısından bakıldığında tümünün açtığını ve hatta 10-12 yaş altında maske olmadığını, tam zamanlı açtıklarını haftada 5 gün, bütün kademelerde, kimisinde sadece öğretmenlerde maske olduğunu kiminde lise düzeyinde maskenin gerekli olduğunu görüyoruz." dedi.

Selçuk, Haber Global televizyonunda canlı yayınlanan "Candaş Tolga İle Az Önce Konuştum" adlı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına değinen Selçuk, "Bütün duygumuz, düşüncemiz ve ruhumuz orada. Azeri Türklerinin haklı davası bizim de haklı davamızdır. Desteklerimiz bütün yurt sathında ve bütün vatandaşlarımızla alakalı olarak güçlü bir şekilde devam ediyor. Anbean izliyoruz ne olup bittiğini. Bu işgalci gidişatın bir an önce sonlandırılması ve haklı davanın gereğinin yerine getirilmesi için de temennilerimiz elbette çok güçlü bir şekilde sürüyor." diye konuştu.

Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin 12 Ekim'de başlama kararını anımsattı. Küresel düzeyde bir problemle karşı karşıya olunduğunu anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Her bir bireyin hayatında belirli değişiklikler oluyor. Bu çok zor bir süreç. Kolay değil yaşanması. Bu anlamda elbette herkesin bir söyleyeceği var. Herkes kendi fikrini söylüyor vatandaş olarak, dünyada yaşayan bir birey olarak... Ancak bu mesele çok temelde tıbbi ve pedagojik olarak ciddi bir bilimsel çerçeve gerektiriyor. Bu mesele 'Sana göre, bana göre' meselesi değil. Kanıta ve veriye dayalı olarak gidişat nedir, dünyada neler oluyor? Geçtiğimiz pazar günü Türkiye'nin yurt dışındaki eğitim müşavirleriyle 2 saatlik bir toplantımız oldu. O toplantıda tekrar tekrar 'hangi ülke neler yapıyor?' diye baktık. Kıta Avrupası açısından bakıldığında tümünün açtığını ve hatta 10-12 yaş altında maske olmadığını, tam zamanlı açtıklarını haftada 5 gün, bütün kademelerde, kimisinde sadece öğretmenlerde maske olduğunu kiminde lise düzeyinde maskenin gerekli olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Aslında her ülkenin kendi özel durumu vardır. Hepimizi küresel gidişatla ülkemizdeki gidişatı iki eksen gibi düşünüp bu iki eksenin bize göre nasıl olması gerektiği konusunda bilimsel kararlar vermek zorundayız."

Selçuk, salgın bittiğinde uzaktan eğitimin devam edeceğini belirterek, uzaktan eğitimden faydalanacaklarını aktardı.

Uzaktan eğitimin kendi özel tercihleri olmadığına dikkati çeken Selçuk, "Bu bir mecburiyet. Dünyada koşullar ne olursa olsun, bizim ödevimiz bunun tedbirini almak. Bizim ödevimiz bu. Bunun tedbirini almak üzerinden baktığımızda da Türkiye'nin neler yaptığını konuşacağız. Bu bir mecburiyet şu anda bunu yapmak durumundayız. Sadece okullarla ilgili değil, sokakta birçok paydaşla ilgili de problemler yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitimde başlayacak yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Biz haftada 2 gün açtığımız için, ilk 2 gün sınıfın yarısı geliyor, daha sonraki 2 gün sınıfın diğer yarısı geliyor. Aylar önce senaryolarımız olduğunu söylemiştim. Bugün senaryolar gerçek oldu ve uyguluyoruz. Planlardan bir tanesini bu 2-2 gün meselesinde uyguluyoruz. Çocuklarımızın bu suretle daha kontrollü bir şekilde okula gidiş gelişlerini, okul yöneticileri, öğretmenler, velilerimiz açısından daha anlaşılabilir ve denetlenebilir bir süreç olarak yapılandırmaya çalışıyoruz. Burada bazı alışkanlıklar da ediniliyor. Çocuklar ortama alışıyor, neyi, nasıl yapmaları gerektiği konusunda daha bilinçli ve duyarlı oluyor. Öğretmenlerimiz bazı şeyleri öğreniyor. Dolayısıyla bu sürecin kontrollü olmasının başka bir amacı var. Yoksa biz de İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi 'hepsini açtık' derdik ama Türkiye'nin koşulları biraz daha farklı. Onun için koşullara göre bunu yapıyoruz."

Bakan Selçuk, konuşmasının devamında velilerin okulların açılması isteği, öğretmenlerin teneffüslerdeki durumu gibi konularda da değerlendirmeler yaptı.

2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin şimdiki durumuna ilişkin soruyu Selçuk, şöyle yanıtladı:

"Aslında martın başında, 13'ünde çocuklar okumayla ilgili temel aşamaları bitirmiş oluyor. Hatta nisanda okuma bayramı olabilir. Buradaki problem akademik olmaktan ziyade o iletişim ve duygu bağının kesilmiş olması. Bütün ülkenin ve ailelerin birden bir tedirginlik içine girmiş olması, asıl problem bu. Yoksa çocuklar için yaz okulu yaptık, bu 2'ler için. 'Okuma yazma konusunda eğlenceli oyunlar, kuklalar, animasyonlar, videolar.' var dedik. Çocuğun öğrendiğini tekrar etmesi için oyun tabanlı bir yaklaşımla oradaki eksiğini giderdik."

Selçuk, her okulda Kovid-19 Takip Kurulları'nın olduğunu ve onların öğretmende veya öğrencide herhangi bir pozitif vaka çıkması durumunda her aşamayı takip ettiğini anlattı.

Sağlık kuruluşu ve ilgili uzmanın önerileri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Selçuk, "Diyelim ki, bütün okulun karantinaya alınması gerekiyor, alırız. Önemli olan sağlık. Bu sağlık koşulları dikkate alınarak da bizim eğitimi sürdürmemiz." ifadelerini kullandı.

Servisçiler Odası'yla okul servislerinin dezenfekte edilmesi üzerine aylardır çalıştıklarını dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların yarısı okula geldiği için servislerin de yarısı dolu. Bu yüzden risk orada da yarıya iniyor. Bu bir ön koşul. Her bir çocuğun nerede nasıl servise bindiği, hepsi bizde kayıtlı. Okul servisleri dezenfekte edilmediğinde ciddi riskler taşıyan bir ortam. Bunun da ne kadar aralıkla nasıl yapılacağının bir standardı var. Bu konuyla ilgili bir el kitabı var. Bu el kitabında hangi gün, nasıl, ne kadar süreyle, yapıldıktan sonra havalandırma için ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Çünkü dezenfektanın kullanılması halinde hemen oraya öğrencilerin ya da öğretmenlerin binmesi doğru değil."

Bakan Selçuk, okul yönetimi ve öğretmenlerin tamamının, öğretmen odasında, okulun ıslak zemininde, bahçesinde, koridorunda ve serviste neyin nasıl yapılması gerektiğinin adım adım yazıldığı bir dokümana sahip olduğunu, her bir öğretmen ve yöneticinin bundan mesul olduğunu ve buna ilişkin bir aplikasyon hazırladıklarını kaydetti.

158. ve 12. sınıflara yüz yüze eğitimde sınav muhtevasında olan dersler verilecek
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"8. ve 12. sınıflara yüz yüze eğitimde sınav muhtevasında olan dersler verilecek"

"Yüz yüze eğitimde hangi dersler verilecek?" sorusu üzerine Selçuk, şunları kaydetti:

"İlkokullarda hayat bilgisi, Türkçe, matematik dersleri veriliyor. 2'inci sınıflardan itibaren bunun yanı sıra bir saat yabancı dil var. 4'üncü sınıftan itibaren de bir saat din bilgisi var. Böyle baktığımızda aslolan yani çocukların esasen omurgada sorunlu olduğu dersler. Çünkü biz müzikle sporla ilgili yakın teması gerektiren dersleri yapmıyoruz ama bu tür dersler hem EBA hem de okul için standart. 8'inci sınıflarda da LGS muhtevasında yer alan dersler var. Onlar da fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce dersleri. 12'inci sınıflarda ise YKS'ye hazırlık için olan dersler var. Kişinin neyi seçtiğine bağlı olarak matematik, edebiyat, fizik, kimya, diğer sosyal dersler olabilir. Hangi alana yöneldiğine bağlı olarak değişir."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınava hazırlanan öğrencilere yönelik ek yüz yüze eğitim yapılacak mı?" sorusuna, "Bu planlama hazirandan beri var ve yapılıyor. Destekleme Yetiştirme Kursu dediğimiz kurslar var. Bu kurslar hafta sonları yapılıyor." yanıtını verdi.

Sınava girecek öğrenciyi sadece "sınav öğrencisi" olduğu için dikkate almadıklarını, sınava girecek öğrencinin psikososyal durumunun ve beklentilerinin daha farklı, kaygısının yüksek olduğunu ifade eden Selçuk, bu meseleye öğrencilerin ruh sağlığı açısından pedagojik olarak da baktıklarını söyledi.

Lise 1, 2 ve 3'üncü sınıfların okula gelmediğini anımsatan Selçuk, öğrencilerin hafta sonları da okula gelebileceğini, bu konuyla ilgili okul yöneticilerine yönelik son derece esnek yaklaşımları olduğunu ifade etti.

"Sınav şeklimizi dönüştürürsek ölçe değerlendirme açısından problem çıkıyor"Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde sınavların yapılma yöntemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Sınavlar yüz yüze olacak. Sınavlar yüz yüze olacağı için EBA TV'deki derslerin izlenmesi bir zaruret. Onu izlemezse sınavların içeriği oradan sorulacağı için öğrenci açısında problem olabilir. Niye yüz yüze yapıyoruz? Çünkü eğer sınav yapmazsak, yüz yüze yapmazsak ya da sınav şeklimizi dönüştürürsek ölçe değerlendirme açısında uzun vadeli en 4-5 seneyi kapsayan bir problem çıkıyor. Problem şu, öğrencilerin öğrenme kayıpları arttıkça bir sonraki yılın öğrenme içeriklerini almayla ilgili zemin basamak basamak ortadan kalkıyor. O yüzden de bu öğrenme kayıplarını aza indirmemiz lazım."

Destekleme Yetiştirme Kurslarında 1 milyon 68 bin öğrencinin olduğunu aktaran Selçuk, "Eksikleri varsa tamamlayalım diye bu kursları yapıyoruz. Öğrencilerimiz hafta sonları 8-10 kişilik küçük sınıflarda öğretmenlerimizin sayesinde sorma, soru çözme, konu anlatımı gibi her türlü eksiğini gideriyor. Bunu şimdi artırarak devam ettireceğiz." dedi.

"Bütün eğitim içeriklerimizin mobil versiyonu var"

"Cep telefonu eğitim öğretim için doğru bir araç mı?" sorusu üzerine Selçuk, "Araç nötr bir şey. Yani nasıl kullandığınıza bağlı. Çocukların masaüstü bilgisayar yerine telefona iletişim kurmayı tercih etmeleri yeni bir şey değil. Biz bu süreçte bunu görüyoruz. Çocukların bilgisayar olmasına rağmen cep telefonundan girmeyi daha kolay bulduğunu, inanılmaz hızda yazıştığını ve kayıt aldığını görüyoruz. Bu yüzden de bütün soru havuzumuz ve eğitim içeriklerimizin mobil versiyonu var. Bu anlamda ayrıca okullarımızdaki bilgisayarlardan da yararlanmaları da istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 12 bin 111 EBA Destek Merkezi kurduklarını, merkezlerin her birinde 8-10 bilgisayar olduğunu, öğrencilerin evine en yakın merkeze giderek çalışabileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA'da yaşanan teknik sorunun hatırlatılması üzerine, "En kötümser durumda bile bir fırsat olabileceğine dair bir anlayışımız var. Meseleye 'Kriz var, mahvolduk.' diye bakmam. 'Bunu nasıl fırsata dönüştürürüz?' diye bakarım. Tamamen olumsuz diye bakmak problem çözme yaklaşımıma aykırı. O mesele çok ilginçtir. İlgili operatör bu kadar çok öğrencinin EBA'ya aniden girmesini bir siber saldırı var zannederek bir tedbir almışlar. Ayrıca, yurt dışından iki ayrı yerden de siber saldırı var. 4-5 saat yavaşlama oldu. Çocuklar normalde 2 saniyenin altında girerler EBA'ya ama o gün 30 saniyeye kadar çıktı bu giriş meselesi. Yine girdiler ama çok uzadı girişler." diye konuştu.

Salgın döneminde tüm öğrenciler için canlı ders yapacak tek bir ülke olmadığına, bu altyapının Amerika'da da Kanada'da da İngiltere de Türkiye'de de bulunmadığına işaret eden Selçuk, Çin, Fransa ve Türkiye'nin uzaktan eğitim için televizyon kurduğunu, EBA benzeri bir ulusal platformun birçok ülkede olmadığını anlattı.

Bakan Selçuk, tablet bilgisayarların öğrencilere öncelik sırasına göre dağıtılacağını, kardeş sayısına, devlet yardımı alma durumu gibi kriterlere bakılacağını ve buna göre bir planlama yapılacağını ifade etti.

1,5 milyon öğrencinin evinde bilgisayar olmadığını ya da kardeş sayısı fazla olduğundan bilgisayarın hepsine yetmediğini aktaran Selçuk, "Bunu nereden biliyoruz? Hangi çocuk EBA'ya girmiş, kaç saniye kalmış, hangi derslere bakmış, bunları hepsini takip ediyoruz. Hiç erişemediğimiz kaç çocuk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de EBA Destek Merkezlerine gidip orada çalışabilir. Bunun sayısını da 20 bine çekerek her çocuğumuzun erişimi konusunda sıkıntı olmamasını temin ediyoruz." şeklinde konuştu.

Selçuk, mezra ve köylerdeki çocuklara ulaşabilmek için de yaklaşık 240 mobil EBA aracının olduğunu kaydetti.

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