MEB Son Dakika: 6.7.10. ve 11. sınıflarda okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Gözler MEB'ten gelecek açıklamada

SINAVLAR NASIL OLACAK? Liselerde her bir sınav için bir ders saati süre verilecek, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirledi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin illere iki ayrı yazı gönderdi.



Gönderilen yazıya göre liselerde bugüne kadar yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olacak. Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacak. Sınavlar, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak.



Ayrıca liselerde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.



Sınav uygulamalarında öğrencilerin oturma planı fiziki mesafeyikoruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilecek.



Sınav sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı veya parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.



Kendisinde ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinde kronik hastalık bulunan öğrenciler ile kendisinin ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinin Kovid 19'a yakalanması veya temaslı olması nedeniyle karantina kapsamına alınan ve bu nedenle sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, eğitim kurumunda uygun bir zamanda ve izole bir ortamda gerekli tedbirler uygulanarak sınava alınacak.



İlkokul ve ortaokullarda sınav uygulama esasları



Öte yandan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacak.



İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hıfzıssıhha kurullarıyla iş birliği içinde aldığı kararlar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilgi yönetmelik hükümleri doğrultusunda salgından önce olduğu gibi yürütülecek.



Sınavlar okul ortamında yapılacak ancak kendisinde veya ailede, birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.



Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacak.



Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınavların tarihine okullardaki sınıf ve alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek.



Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Gerekli görülmesi halinde, cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkan sağlanabilecek. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek.



Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.



Ders etkinliklerine katılım puanı verilecek



Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.



Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.



Proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve çevrim içi diğer (e-posta gibi) ortamlarda sunulabilmesi sağlanacak.



2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış olan bir sınav veya ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar geçerli olacak ve e-okul sistemine işlenecek.



Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgınına yönelik tüm tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacak.