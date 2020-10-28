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Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 21:41 | 

MEB Son Dakika: 6.7.10. ve 11. sınıflarda okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Gözler MEB'ten gelecek açıklamada

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimde Milli Eğitim Bakanlığı üçüncü aşamaya geçildiğini belirtti. 5. ve 9 sınıflar için okulların 2 Kasım'da açılacağını Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurmasının ardından gözler 6.7.10. ve 11. sınıflara çevrildi. Diğer sınıflar için okulların açılış tarihiyle ilgili geçtiğimiz hafta açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi. İşte, ayrıntılar

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Okulların 6.7.10. ve 11. sınıflar için ne zaman açılacağı merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta uygulamaya sokulan kararlar doğrultusunda bir çok sınıf grubu eğitime başlarken, gözler 6.7.10. ve 11. sınıflar için verilecek karardaydı. Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.. Peki okullar diğer sınıflar için ne zaman açılacak? İşte ön görülen tarihler

2SINAVLAR NASIL OLACAK
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SINAVLAR NASIL OLACAK?

Liselerde her bir sınav için bir ders saati süre verilecek, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin illere iki ayrı yazı gönderdi.

Gönderilen yazıya göre liselerde bugüne kadar yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olacak. Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacak. Sınavlar, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

Ayrıca liselerde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.

Sınav uygulamalarında öğrencilerin oturma planı fiziki mesafeyikoruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilecek.

Sınav sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı veya parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

Kendisinde ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinde kronik hastalık bulunan öğrenciler ile kendisinin ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinin Kovid 19'a yakalanması veya temaslı olması nedeniyle karantina kapsamına alınan ve bu nedenle sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, eğitim kurumunda uygun bir zamanda ve izole bir ortamda gerekli tedbirler uygulanarak sınava alınacak.

İlkokul ve ortaokullarda sınav uygulama esasları

Öte yandan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hıfzıssıhha kurullarıyla iş birliği içinde aldığı kararlar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilgi yönetmelik hükümleri doğrultusunda salgından önce olduğu gibi yürütülecek.

Sınavlar okul ortamında yapılacak ancak kendisinde veya ailede, birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacak.

Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınavların tarihine okullardaki sınıf ve alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek.

Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Gerekli görülmesi halinde, cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkan sağlanabilecek. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek.

Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.

Ders etkinliklerine katılım puanı verilecek

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

Proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve çevrim içi diğer (e-posta gibi) ortamlarda sunulabilmesi sağlanacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış olan bir sınav veya ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar geçerli olacak ve e-okul sistemine işlenecek.

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgınına yönelik tüm tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacak.

323 KASIMDA 6,7,10 VE 11. SINIFLAR AÇILIYOR MU
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23 KASIM'DA 6,7,10 VE 11. SINIFLAR AÇILIYOR MU?

6,7,10 ve 11. Sınıfların açılış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak geriye kalan sınıfların 23 Kasım’da açılacağı, böylece kademeli eğitime geçişin son aşamasının tamamlanacağı iddia edildi.

4“DİĞER SINIFLARLA İLGİLİ TARİHİ…”
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“DİĞER SINIFLARLA İLGİLİ TARİHİ…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortaokul 5’inci ve liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitimin 2 Kasım itibarıyla yeniden başlayacağını şu sözlerle duyurmuştu: “Ortaokullarda 5’inci sınıflarda, liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.”

52 KASIM’DA AÇILACAK SINIFLAR HANGİ ÖNLEMLERLE EĞİTİMİ SÜRDÜRECEK..
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2 KASIM’DA AÇILACAK SINIFLAR HANGİ ÖNLEMLERLE EĞİTİMİ SÜRDÜRECEK..

Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

6Okul fabrikası Mezunlara iş garantisi var... Ayrıntıları Milli Eğitim Bakanı anlattı
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Okul fabrikası! Mezunlara iş garantisi var... Ayrıntıları Milli Eğitim Bakanı anlattı

Milli Eğitim Bakanlığı her fabrikayı aynı zamanda bir meslek okuluna çevirmek üzere harekete geçti.

Bakan Ziya Selçuk, “Bir fabrikanın içinde eğitim kurumu olmaz biçiminde bir sınırlama vardı, onu kaldırdık. Meslek liselerinin önünü açabilmek için Türkiye Odalar Borsalar Birliği’yle ortak bir çalışma yaptık. Okulun yönetimi sadece öğretmenler tarafından yapılmayacak, iş dünyasının temsilcileri yönetim kurulunda olacaklar. Müfredatı beraber hazırlıyoruz, öğretmen bizden, ders ustadan” dedi.

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TÜRKİYE’nin hangi köşesine gitsek iş dünyasından aynı sıkıntıyı dinleriz. “Kalifiye eleman bulamıyoruz... Kaynakçı, boyacı, tornacı yok... Usta yetişmiyor...

” Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hem iş dünyasının bu sıkıntısına derman olacak hem de işsizliği azaltacak bir projeye soyundu. Her fabrikayı aynı zamanda bir meslek okuluna çevirmek üzere harekete geçen bakanlığın bu konudaki vizyonunu bizzat Bakan Ziya Selçuk’tan dinledik.

8UYUMLU PROGRAMLAR
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UYUMLU PROGRAMLAR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) bağışladığı 20 milyon liralık tabletlerin bir bölümünün Giresun’da dağıtımı için şehre gelen Selçuk, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın da katıldığı bir sohbet toplantısı düzenledi.

Selçuk, Türkiye’de meslek lisesindeki beceri setleri ile sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu beceri setlerinin örtüşmesini hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Sanayi ve hizmet sektöründe becerilerin yenilenmesine ilişkin neye ihtiyacınız varsa bizim müfredatımız odur.

Öğretim programlarımız buna uyum sağlar. Çünkü bizim mezunlarımızın sizin üretimde beklediğiniz niteliklerle yüzde 100 örtüşmesi ana hedefimiz’ dedik.”

9FABRİKADA ODA BULUN
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FABRİKADA ODA BULUN

Selçuk, “İş dünyasına diyoruz ki; bir fabrikada 6-7 oda bulun, burayı meslek merkezi yapalım. Öğretmen bizden, siz öğretmen ücreti de vermeyeceksiniz, sadece ustabaşılarınız bize yardımcı olacaklar. Orası iş yeri, öğrenci orada, üretime katılıyor, her gün üretimi görüyor ve çalışıyor. Şimdi bunun olmaması için engel şuydu: Bir fabrikanın içinde eğitim kurumu olmaz biçiminde bir sınırlama vardı, onu da 8 ay önce kaldırdık” diyor.

ÖZEL SEKTÖR DEVREDE

Okullardaki makine parkı, araç-gereçler, öğretmen nitelikleri, müfredat içerikleri ve benzeri birçok hususun mevcut gelişmelere paralel yenilenme ihtiyacı olduğunu aktaran Selçuk, “Biz şu anda bir şekilde yapabildiğimizi okullarda yapıyoruz, yapamadığımız hususlarda da özel sektörün imkanlarını değerlendiriyoruz. ‘Bir otelin içerisinde okul kuralım. Zaten çalışma alanı orası, müşteri orada, orada öğrensinler ve orası okul olsun’ dedik.

Turizm Bakanlığımızla iki yıl içerisinde 200 civarında bir okul açacağız, şu anda 50 civarında okulumuz var. Bunların hepsi iş öncelikli, iş garantili okullar... Tabii bu arada ekonomide, üretimdeki gelişmeleri dikkate alan bir eğitim yaklaşımı... Örneğin, savunma sanayimiz dünyada öncü noktada. O zaman savunma sanayisinin teknisyen altyapısını yetiştirmek gerekiyor. O zaman ASELSAN’ın içine okul açıyoruz. Gebze’de organize sanayi bölgesine ya da İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoparkının içine lise açtık ve bunlar Türkiye’de ilk kez yüzde 1’lik dilimden öğrenci alıyor” diye konuştu.

10ELEKTRİKLİ OTO LİSESİ
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ELEKTRİKLİ OTO LİSESİ

Selçuk, elektrikli otomobil lisesi açtıklarını anımsatarak, buna benzer neye ihtiyaç varsa artık okulun ve eğitimin o olduğunu söyledi.

Türkiye’de özel sektörün meslek eğitim merkezi açabilme iznini aldığını belirten Selçuk, “Meslek eğitim merkezi, çıraklık eğitimi demek. Mesela, Almanya’da mesleki eğitimin yüzde 85’i özel sektörün elindedir. Bizde meslek okullarının yüzde 5’i özel sektörle ilgili. Hazır orada imkan varken, o zaman okul orası, eğitim ortamı orası olsun, orayla beraber çalışalım” dedi. Selçuk, meslek eğitim merkezlerinden mezun olanların yüzde 88’inin istihdam edildiğine dikkat çekti.

AHŞAP VAR OKULU YOK!

Bakan Selçuk, Türkiye’de ahşap oyuncak konusunda ciddi bir ithalatın olduğunu gözlemlediklerini, bu kapsamda yerli ahşap oyuncak sektörünün oluşmasına öncülük ettiklerini belirterek, “Dedik ki ‘Bizde ahşap var ama okulu yok. Hemen 4 yerde okul açtık. ‘Biz bunu burada üretiriz ve kendimize özgü tasarımlar yaparız’ dedik. Bunu da yaptık, şimdi artık ihracata başlıyoruz” dedi.

MEZUN OLANA İŞ ÖNCELİĞİ

ÖĞRENCİLERE hayatın ve sektörün ihtiyacı olan eğitimin verilmemesi halinde istihdamla ilgili bir tıkanıklık oluştuğuna işaret eden Selçuk, “‘Siz buradan mezun olduğunuzda iş önceliğiniz olacak’ denildiğinde kültür değişiveriyor birden. Türkiye’de şu an itibarıyla 332 bağımsız ve 295 meslek lisesi bünyesinde toplam 627 okul ve kurumda mesleki eğitim programımız var. Bizim eğitim ve ekonomi dememizin sebebi bu. Demokrasi dememizin sebebi...

Bütün bu 1.000 okul bir demokratikleştirme projesi aynı zamanda. Bu okullarımıza dijital tasarım beceri atölyelerini koyma, bahçesine spor merkezlerini koyma... Çocuğun yaşam sahnesini dönüştürmek istiyoruz ve onları büyük yazarlarla, müzisyenlerle buluşturmak, yani kültürel olarak bir dönüşümü de tetiklemek istiyoruz. Onun ötesinde de tabii bu bir fırsat adaleti sağlıyor. Mesela 8 bin 200 civarında tasarım beceri atölyesi açtık bir senede. Bunların tamamını sosyoekonomik olarak daha düşük seviyedeki bölgelerimize açtık. Niye? Baz oluşturmak için yaptık.”

ÜRETİM PATLAMASI

Ziya Selçuk, mesleki eğitimdeki üretimden elde edilen gelirde yüzde 15 Hazine kesintisi varken bunun yüzde 1’e indiğini anımsatan Selçuk, bu sayede meslek liselerinde üretim patlaması yaşandığını söyledi.

MÜKEMMELLİYET MERKEZİ

Selçuk, bütün bunların üretimin gerektirdiği beceri setine yönelik bir eğitim anlayışıyla yapıldığını, aksi takdirde okulların sanayinin beklentilerini karşılamama durumunun ortaya çıktığını kaydetti. Selçuk, “Ar-Ge kısmı, okul kısmı, üretim kısmı... Bunun İstanbul’da ekosistemini kurduk. İstanbul’a plastik sanayisiyle ilgili sektörün öncülüğünde bir mükemmelliyet merkezi kurduk. Okulunu kurduk, yanında fabrikası var. Daha ileri uygulamalar yapabilme konusu gündeme geldi.”

ŞEHRE ÖZGÜ OKULLAR

Ziya Selçuk, her ülkenin mesleki eğitim modelinin kendine özgü olduğunu, mesleki eğitimin milli gelire bakarak yapılandırıldığını söyledi. Meslek liseleri ve bulundukları şehirlerde yapılan üretimin örtüşme oranının yüzde 20’ler civarında olduğunu belirten Selçuk, “Şehrin ihtiyaçlarını ve buradaki üretimi dikkate alan bir model bu” şeklinde konuştu.

Selçuk, savunma sanayi lisesi kurarken, ‘bu alanda mühendisimiz çok ama teknisyenimiz yok’ düşüncesiyle hareket ettiklerini anlattı. Selçuk, “Konya’da tarımla ilgili büyük bir üretim var. Orada üniversitenin içine bir tarım lisesi açtık, dünyadaki tarım liselerine bakıp. Diyelim bir ineğin DNA’sına bakmak, gebelik testi yapmak, birtakım Ar-Ge çalışmaları yapmak... Bütün bunlarla ilgili gördüğümüz manzara şuydu; Tokat’ta ve Konya’da tarımla ilgili, Tokat’taki üniversitenin kampüsünün içine, son derece modern laboratuvarların olduğu, lise öğrencisinin bir Ar-Ge ortamını rahatlıkla görebildiği liselerden bahsediyoruz. Bu şehre özgü bir şey... Oralarda tarımın ilerlemesi, yükselmesiyle ilgili bir durum” diye konuştu.

11MEBden özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ailelerine destek
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MEB'den özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ailelerine destek

Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Ekim'de tam zamanlı yüz yüze eğitime başlayacak özel eğitim gereksinimli öğrencilerin ebeveynlerine destek amacıyla "veli eğitimi kursları" başlattı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu kurslarda ebeveynlerin, çocuklarıyla günlük yaşam, öz bakım ve iletişim becerilerini geliştirmesi ve duygusal yönden destek alabilmesi sağlanacak.

Ortopedik engeli ve süreğen hastalığı bulunan bireylerin ailelerinden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan bireylerin ailelerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenen bu kurslarda, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin öz bakım, günlük yaşam, dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi gibi birçok konu yer alıyor.

"Bilginizi artırmak istiyoruz"

Bu arada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kurs programında bir derse konuk oldu. Selçuk, ders öncesi meslek edindirme kurslarına özel olarak hazırlanan mutfak ve kuru temizleme eğitimi atölyesindeki öğrencilerle sohbet etti, kursiyerler tarafından hazırlanan sergideki ürünleri inceledi.

Daha sonra özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin velileriyle ders başı yapan Selçuk, öğretmenin sunumunu dinledi.

Dersin sonunda ise "Ziya Öğretmen" olarak tahta başına geçen Selçuk, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye erişiminin artırılması için 5 engel grubuna ait 715 kurs programı bulunduğuna dikkat çekti. Öğrencilerin eğitim imkanlarını artırdıklarını ifade eden Selçuk, şöyle devam etti:

"Ancak biz bu çocuklarımızın velilerine de destek olmalıyız ve oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki engeli bulunan bir çocuğun annesi, babası, kardeşi hatta büyük annesi ya da dedesi olmak da özel bir durumdur. Bakanlık olarak ilk kez özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ailelerine yönelik 12 kurs programı hazırladık. Çocuğunuzun engel durumuna göre seçeceğiniz kurslarla sizlere duygusal destek vermek ve bilginizi artırmak, işlerinizi kolaylaştırmak istiyoruz."

"Kursların sayıları ve çeşitliliği artırılabilecek"

Halk eğitimi merkezlerinde normalde 12 kursiyerle açılan kursların, burada bir kişinin talebiyle dahi açılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ailelerinin uygunluk durumuna göre kursların akşam ya da hafta sonu olması da mümkün. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızın aileleri için bu kurslarımız bundan sonra hep devam edecek. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda kursların sayıları ve çeşitliliği artırılabilecek."

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