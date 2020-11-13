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GeriGündem MEB Son Dakika: 6. 7. 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken açıklama
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Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 12:31 | 

MEB Son Dakika: 6. 7. 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken açıklama

6. 7. 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından merakla cevap ararken, ara tatil duyurusu ile birlikte açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, diğer sınıflar için okulların açılacağı tarih konusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.. İşte detaylar

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." ifadesini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

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"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."

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