MEB Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıkladı.
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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), internet sitesinde yer verilen duyuruda, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlanmıştır." ifadesine yer verildi.
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BAKAN SELÇUK'UN DAHA ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Selçuk şu ifadeleri kullanmıştı;
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"Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz. Daha fazla öğretmen ataması olması gerektiğini net söylüyorum. Haklılar, hayalleri var, gelecek beklentileri var, ev kuracaklar, aile kuracaklar evlenecekler bunun farkındayız. Ekonomik imkanlar çerçevesinde de ilgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Temennimiz, çabamız bunu daha da yükselmesi yönünde"