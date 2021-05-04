MEB Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı

"Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz. Daha fazla öğretmen ataması olması gerektiğini net söylüyorum. Haklılar, hayalleri var, gelecek beklentileri var, ev kuracaklar, aile kuracaklar evlenecekler bunun farkındayız. Ekonomik imkanlar çerçevesinde de ilgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Temennimiz, çabamız bunu daha da yükselmesi yönünde"