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Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 08:36 | 

MEB sınavları iptal mi olacak? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte son bilgiler

17 Mayıs'a kadar tam kapanma sürecinde olan ülkemizde merak edilen konulardan biri de öğrencilerin sınavları ile alakalı konular. Milyonlarca öğrencinin tekrardan online eğitime geçmesi ile sınavların akıbeti merak konusu oldu. Peki, MEB sınavları iptal mi olacak? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman yapılacak?

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Milyonlarca lise, ortaokul öğrencisi ile aileleri, MEB'in ertelenen sınavları ne zaman ve hangi koşullarda yapacağını merak ediyor. Söz konusu sınavlar için herhangi bir iptalin de olup olmadığını merak eden öğrenciler, MEB'ten gelen son bilgileri sorguluyor. İşte, MEB sınavları hakkında en son bilgiler...

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İkinci dönem için sınavlarda düzenleme yapan MEB 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirildi. Dolayısı ile lise sınavları iptal edilmedi. Lise sınav tarihleri ile ilgili ilerleyen günlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.

3LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim öğretim takvimi ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Selçuk sınavlar ile ilgili "Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız." açıklamasında bulundu.

4TÜM SINAVLAR ERTELENMİŞTİ

TÜM SINAVLAR ERTELENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçiş ve sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

5YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz yüze eğitim takvimi hakkında bilgiler veren Bakan Selçuk şunları ifade etti;

17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."

6YKS VE LGSDE SON DURUM

YKS VE LGS'DE SON DURUM

Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.

Öğretmenlerin aşılanmasının 24 Şubat'ta başladığını anımsatan Selçuk, 425 bin 500 öğretmene aşı randevusu açıldığını hatırlattı.Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatarak, "Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler." diye konuştu.Karneleri öğrencilere yüz yüze vermek istediklerini vurgulayan Selçuk, karne verilmemesinin yüz yüze olmaması halinde dijital karnenin de hazır olduğunu söyledi.

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