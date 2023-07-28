MEB Personel Görevde Yükselme Sınavı sonuçları 2023 || Milli Eğitim Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçları belli oldu!

MEB PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI 2023 BELLİ OLDU

Millî Eğitim Bakanlığı'nda şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için 9 Temmuz 2023'te gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı sonuçları meb.gov.tr'de açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz 2023'te 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirilmişti. Aşağıdaki link üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

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