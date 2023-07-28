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MEB Personel Görevde Yükselme Sınavı sonuçları 2023 || Milli Eğitim Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçları belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#MEB Personel Görevde Yükselme Sınavı#Görevde Yükselme Sınavı#Milli Eğitim Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 14:56

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen MEB Personel Görevde Yükselme Sınavı sonuçları belli oldu. Şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için 9 Temmuz 2023'te gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı sonuçları “meb.gov.tr'de” üzerinden sorgulanabiliyor. İşte MEB Personel Görevde Yükselme Sınavı sonuçları 2023!

1/3MEB Personel Görevde Yükselme Sınavı sonuçları 2023 || Milli Eğitim Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçları belli oldu

9 Temmuz 2023 tarihinde şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için gerçekleştirilen MEB Görevde Yükselme Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, görevde yükselme sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme sınav sonuçları sorgulama sayfası!

2/3MEB PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI 2023 BELLİ OLDU

MEB PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI 2023 BELLİ OLDU

Millî Eğitim Bakanlığı'nda şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için 9 Temmuz 2023'te gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı sonuçları meb.gov.tr'de açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz 2023'te 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirilmişti. Aşağıdaki link üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

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3/3MEB Personel Görevde Yükselme Sınavı sonuçları 2023 || Milli Eğitim Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçları belli oldu
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#MEB Personel Görevde Yükselme Sınavı#Görevde Yükselme Sınavı#Milli Eğitim Bakanlığı

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