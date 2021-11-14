MEB personel alımı sonuçları son dakika açıklandı - MEB aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı pbs.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

MEB personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçları belli oldu. Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.