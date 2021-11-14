MEB personel alımı sonuçları son dakika açıklandı - MEB aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı pbs.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı
MEB sözleşmeli personel alımı sonuçları için beklenen açıklama geldi. Bakanlıkta istihdam edilecek sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) yerleştirme sonuçları 14 Kasım tarihinde açıklandı. 25 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında yapılan MEB personel alımı sonuçları https://pbs.meb.gov.tr/sonuc internet sitesinden sorgulanacak. 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli sonuçları için adaylar T.C kimlik numaralarını sorgulayacaklar. İşte, MEB aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı ve konuyla ilgili detaylar.
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MEB personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçları belli oldu. Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.
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MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz."
Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.