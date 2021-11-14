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Haber Giriş: 14 Kasım 2021 - 00:52 | 

MEB personel alımı sonuçları son dakika açıklandı - MEB aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı pbs.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

MEB sözleşmeli personel alımı sonuçları için beklenen açıklama geldi. Bakanlıkta istihdam edilecek sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) yerleştirme sonuçları 14 Kasım tarihinde açıklandı. 25 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında yapılan MEB personel alımı sonuçları https://pbs.meb.gov.tr/sonuc internet sitesinden sorgulanacak. 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli sonuçları için adaylar T.C kimlik numaralarını sorgulayacaklar. İşte, MEB aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı ve konuyla ilgili detaylar.

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MEB personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçları belli oldu. Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.

2MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz."

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

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Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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