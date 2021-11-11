MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.



Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.



Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.



Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.



