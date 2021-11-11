MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama
GeriGündem MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 11 Kasım 2021 - 16:48 | 

MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama

MEB personel alımı sonuçları heyecanla bekleniliyor. MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim ve 5 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Bu alımlarda fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere destek personeli alımı yapılacak. Peki, MEB personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kurum tarafından belirtilen tarih ve detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

MEB personel alımı başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı yapacak. Sonuçlar kasım ayı içerisinde isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden açıklanacak.

2MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB personel alımı atama sonuçları, 12 Kasım’da ‘https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/’ üzerinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

4

Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi