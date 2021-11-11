MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama
MEB personel alımı sonuçları heyecanla bekleniliyor. MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim ve 5 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Bu alımlarda fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere destek personeli alımı yapılacak. Peki, MEB personel alımı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kurum tarafından belirtilen tarih ve detaylar
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MEB personel alımı başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı yapacak. Sonuçlar kasım ayı içerisinde isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden açıklanacak.
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MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB personel alımı atama sonuçları, 12 Kasım’da ‘https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/’ üzerinden ilan edilecek.
Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.