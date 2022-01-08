MEB personel alımı ne zaman 2022? Fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı personel alımı kontenjan detayları

MEB fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı alımı başvurularının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından bekleniyor. Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan açıklamada, merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonlarına açıkta kalan kontenjanlar için yeni başvuru alınacağı bildirildi. Kontenjan sayısı henüz belli olmazken, Kasım 2021'de 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli ilanı verilmişti. Başvurular 2022 şubat ayı içerisinde belli olacak ve başvuru şartları da ilan ile açıklanacak.