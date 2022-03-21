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MEB personel alımı kontenjan dağılımı: MEB fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı alımı başvurusu ne zaman?

#MEB#Personel İlanı#E Devlet

MEB personel alımı başvuru tarihleri, başvuruların başlamasının ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. Fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı alımı için yayınlanan başvuru kılavuzunda personel kontenjan dağılımı ve başvuru şartlarına yer verildi. Ataması yapılacak personeller İstanbul, İzmir, Ankara, gibi illerde istihdam edecek. MEB personel alımı başvuru işlemleri İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı platformu e Devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki, MEB fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı alımı başvurusu ne zaman bitecek? İşte, fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı personel alımı hakkında bilgiler.

1/4MEB personel alımı kontenjan dağılımı: MEB fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı alımı başvurusu ne zaman

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuruları 21 Mart tarihi itibarıyla başladı. Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan açıklamada, 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvuru işlemleri takvime göre 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacak. Personel alımı başvurularında şehir ve kontenjan dağılımı ek-1 tabloya yayınlandı.

2/4MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3/4MEB personel alımı kontenjan dağılımı: MEB fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı alımı başvurusu ne zaman

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZAdayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.

Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecektir. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecek; bu durumda adaylar istenilen belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecektir.

4/4GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

• Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

• Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

• Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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#MEB#Personel İlanı#E Devlet