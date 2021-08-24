MEB personel alımı ile aşçı, yardımcı destek personeli istihdam edecek!... Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı ile aşçı ve yardımcı destek personeli istihdam etmeye hazırlanıyor. Okulların düzeni ve daha iyi hizmet alabilmesi için gerçekleştirilecek olan personel alımı duyurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlu okullarda istihdam edilecek personeller hakkında ön bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayının 5 bin 872 olacağını ifade etti. İşte, MEB aşçı ve yardımcı destek personeli alımı hakkında detaylı bilgiler
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MEB aşçı alımı ve yardımcı destek personeli istihdamı duyurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.
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BAŞVURU ŞARTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB aşçı ve yardımcı destek personel alımı başvuru şartları ilerleyen günlerde duyurulacak.
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DESTEK PERSONELİ NE İŞ YAPAR?
Destek personeli yardımcı hizmetler bölümündeki destekleyici görevleri yapan personellere denmektedir. Destek personeli temizlik, kurum içi ihtiyaçlar, çay kahve gibi hizmetlere cevap vermektedir. Diğer yandan sosyal konularda da destek beklenmektedir.
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Milli Eğitim Bakanı Özer: Hazırlıkları tamamlamış olarak yüz yüze eğitime başlayacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yazılı açıklamasında tüm önlemleri alarak, 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacaklarını vurguladı.
Tüm illerle koordineli bir şekilde gerekli önlemlerin alındığını, il ve ilçelere finansman destekleri gönderildiğini bildiren Özer, şunları kaydetti:
"Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz.
6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah."