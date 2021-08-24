MEB personel alımı ile aşçı, yardımcı destek personeli istihdam edecek!... Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak

Milli Eğitim Bakanı Özer: Hazırlıkları tamamlamış olarak yüz yüze eğitime başlayacağız Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yazılı açıklamasında tüm önlemleri alarak, 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacaklarını vurguladı.



Tüm illerle koordineli bir şekilde gerekli önlemlerin alındığını, il ve ilçelere finansman destekleri gönderildiğini bildiren Özer, şunları kaydetti:



"Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz.



6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah."