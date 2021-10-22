MEB personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? MEB personel alımı başvuru şartları açıklandı

MEB personel alımı için tarihler ve başvuru şartları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek. MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim tarihinde başlayacak. Adaylar, istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek, gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek.