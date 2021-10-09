MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB'e 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı şartları açıklandı
MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek. Söz konusu pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin duyuru, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı. Peki, MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB'e fizyoterapist ve destek personeli alımı için başvuru şartları neler?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvuru koşulları belli oldu. Başvurular, 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma saat 23.59'a kadar "Kariyer Kapısı" veya "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek.
2
BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?
Duyuruda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma 23.59'a kadar "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu veya "e-Devlet https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlamaları gerekiyor.
3
Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Atama sonuçları, 12 Kasım'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek.
4
Adaylar, istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek, gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek.