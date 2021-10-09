MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB'e 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı şartları açıklandı

Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Atama sonuçları, 12 Kasım'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek.