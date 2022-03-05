MEB personel alımı başvuruları ne zaman 2022? Fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı MEB 1588 personel alımı başvuru kılavuzu ve şartları

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.



• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.



• Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.



• Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.



• Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.



• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.