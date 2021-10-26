MEB personel alımı 2021 başvuruları ne zaman bitecek? İşte 5 bin 872 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

1.2 Özel Şartlar



a) Sözleşmeli Fizyoterapist



Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisansprogramlarından mezun olmak.



b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)



-Lisans düzeyinde;



Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek veİçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.



-Ön Lisans düzeyinde;



Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi veMutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birindenmezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alansertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.



-Ortaöğretim düzeyinde;



Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi birortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birinesahip olduğunu belgelendirmek.