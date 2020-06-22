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Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 09:29,

Öğretmen seminerleri ne zaman? MEB tarih verdi!

9 Eylül Pazartesi başlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başlanan uzaktan eğitim süreci sona erdi. Eğitim döneminin bitmesinin ardından bu kez de öğretmenlerin yaz seminerleri araştırma konusu oldu. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman?

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Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencisinin yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline girmesinin ardından, yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren seminer çalışmaları öğretmenlerin merak ettiği konu oldu. İşte, MEB öğretmen seminerleri hakkında ayrıntılar...

2ÖĞRETMENLERİN YAZ DÖNEMİ SEMİNER TARİHLERİ BELLİ OLDU
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ÖĞRETMENLERİN YAZ DÖNEMİ SEMİNER TARİHLERİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığınca, normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları, 22-30 Haziran'da çevrim içi olarak düzenlenecek.

Öte yandan, okulların açılacağı tarihe kadar 500 bin öğretmen ve okul yöneticisi için Türk eğitim tarihinin en büyük uzaktan eğitim mesleki gelişim programı yürütülecek.

3MEBDEN AÇIKLAMA
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MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmalarının, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, öğretmenlere yönelik yaz döneminde düzenlenecek mesleki eğitim programının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için uzaktan eğitim süresinin 19 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını hatırlatan Boyacı, normalleşme süreci kapsamında da öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin hazırlık yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Bakanlıkta görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 22-30 Haziran 2020 tarihlerinde kendi okullarında yapacağını bildiren Boyacı, "Salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları illerdeki okul ve kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabilecek. Görevli olduğu ilden başka ilde mesleki çalışma yapacak öğretmenlerin 'https://mebbis.meb.gov.tr' adresi başvuru modülü üzerinden mesleki çalışma yapmak istedikleri okul müdürlüklerini tercih edecekler." diye konuştu.

Boyacı, bu yılki mesleki gelişim programına ilişkin, "Sadece bu döneme özgü olarak öğretmenlerimize halihazırda yürütülmekte olan mesleki gelişim programları yüz yüze yapılacağı gibi online olarak da sunulacak. Online eğitimler, Mebbis modülünden öğretmenlere duyurulacak." dedi.

Bu yıl öğretmenlerin mesleki çalışma programında pek çok yenilik yaptıklarını aktaran Boyacı, "Türkiye'nin dünyaca ünlü bilim adamları, deneyimlerini öğretmenlerle videolu anlatımlarla paylaşacak. Öğretmenlerimize uluslararası akredite sertifika programları sunulacak. Çerçeve programımızın da içeriğini yeniledik. Bu kapsamda zeka oyunlarından STEM ve robotik kodlama eğitimine pek çok program öğretmenlerimiz için hazırlanacak." diye konuştu.

4ZİYA SELÇUK CANLI SESLENECEK
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ZİYA SELÇUK CANLI SESLENECEK

Mesleki gelişim programına göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyon öğretmene mesleki çalışma programının başladığı ilk gün olan 22 Haziran'da Bakanlığın eğitim bilişim ağı EBA'dan yapılacak canlı yayında seslenecek.

Öğretmenler, yeni mesleki gelişim programına ilişkin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'dan da EBA kanalıyla bilgiler alacak.

Öğretmenler, 2020 Haziran dönemi mesleki çalışmaları, Bakanlığın belirlediği çerçeve program doğrultusunda yerel ihtiyaçlara göre gerçekleştirecek.

5SEMİNERİN İÇERİĞİ
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SEMİNERİN İÇERİĞİ

Bakanlığın belirlediği çerçeve programının bazı başlıkları şöyle:

"Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi), yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi, eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme, bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi, zeka oyunları uygulamaları eğitimi, akıl ve zeka oyunları eğitimi, müze eğitimi, masal anlatıcılığı eğitimi, oryantiring eğitimi, doğa yürüyüşü eğitimi, bir öğretmen bin ritim eğitimi, Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi, köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi, öğretmenlik meslek etiği eğitimi, okul-aile iş birliği eğitimi, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer rehberliği, ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi, okulda ilk yardım eğitimi, öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, okul ve çevre güvenliği eğitimi, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, işletmelerde mesleki eğitim, staj ve yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler, STEM eğitimi, robotik ve kodlama eğitimi, teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi."

Bakanlığın programına göre, seminer programında ayrıca uzaktan eğitim faaliyetleri değerlendirilecek ve okul raporları hazırlanacak.

2020-2021 öğretim yılında öğrencilerin Kovid-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim sürecinin kazanım, ders ve diğer derslerle olan ilişkisi değerlendirilerek planlaması yapılacak.

"Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi" kapsamında güzel sanatlar ve müzik öğretmenlerince, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, klasik Türk müziği ve tasavvuf müziği açık hava konserleri düzenlenecek. İllerdeki tarihi ve kültürel mekanlarda güzel sanatlar liselerinin katkılarıyla müzik etkinlikleri planlanacak. İllerin kültürel mirasları bağlamında halk ozanları şair ve yazarların eserlerine ilişkin kültürel müzik eşliğinde canlandırma etkinleri düzenlenecek.

Öğretmenler ayrıca, müze eğitimi, tarihi mekanlarda drama eğitimi, etkileşimli kitap okuma eğitimi, doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği, doğada masal anlatımı, açık etkileşimli sergiler, üniversitelerle iş birliği halinde atölye çalışmaları da yürütebilecekler. Ayrıca öğretmenlerin de görev aldığı Vefa Sosyal Grubu çalışmalarının görünürlüğüne ilişkin etkinlikler düzenlenebilecek. Bu kapsamda başarı öykülerinin anıların paylaşılacağı açık hava etkinleri düzenlenebilecek.

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