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MEB Öğretmen ataması ne zaman? İşte 2022 atamasında son gelişmeler

#MEB#Atama#Öğretmen Ataması

Öğretmen ataması hakkındaki son gelişmeler merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi. Peki, MEB Öğretmen ataması ne zaman?

1/3MEB Öğretmen ataması ne zaman İşte 2022 atamasında son gelişmeler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarının ardından beklentileri artan öğretmen adayları, kamuya yapılacak atamalar hakkındaki araştırmalarına hız verdi. İşte, MEB'in öğretmen atamasında güncel gelişmeler...

2/3BAKAN AÇIKLADI

BAKAN AÇIKLADI

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

3/3TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

Atamaya dair detaylar henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

 

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#MEB#Atama#Öğretmen Ataması