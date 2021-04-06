Gündem Haber Giriş: 06 Nisan 2021 - 14:51 | 06 Nisan 2021 - 14:52

MEB öğretmen alımı mülakatı ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihi netleşti

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru süreci sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı. Şimdi ise sözlü sınavlar bekleniyor. Peki, MEB öğretmen alımı mülakatı ne zaman?