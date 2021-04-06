MEB öğretmen alımı mülakatı ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihi netleşti
MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru süreci sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı. Şimdi ise sözlü sınavlar bekleniyor. Peki, MEB öğretmen alımı mülakatı ne zaman?
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Sözleşmeli öğretmenlik alımında ön başvuru işlemleri 26 Mart'a kadar yapıldı. Başvuru sürecinin ardından gözler 20 bin öğretmen alımı sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerine çevrildi. MEB'in yayınladığı kılavuza göre adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak. İşte, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri...
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Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı.
Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
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Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.