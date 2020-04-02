MEB öğrencileri müzeye davet ediyor

Dünyanın pek çok ünlü müze ve sanat kuruluşu bugünlerde sanal ortamda ücretsiz olarak ziyaretçi kabul ediyor veya yine sanal ortamda gösterilerini ücretsiz olarak yayınlıyor. Türkiye’de de bazı müzeler kapılarını ücretsiz olarak açtı. Tabii sanal olarak. Çünkü dünyanın pek çok ülkesi gibi Türkiye’de de bugünlerde herkesin evde kalması tavsiye ediliyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, online gezilebilecek sanal müzeleri öğrencilerle paylaştı. İşte o müzeler: