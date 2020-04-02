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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 13:52, /

MEB öğrencileri müzeye davet ediyor

Dünyanın pek çok ünlü müze ve sanat kuruluşu bugünlerde sanal ortamda ücretsiz olarak ziyaretçi kabul ediyor veya yine sanal ortamda gösterilerini ücretsiz olarak yayınlıyor. Türkiye’de de bazı müzeler kapılarını ücretsiz olarak açtı. Tabii sanal olarak. Çünkü dünyanın pek çok ülkesi gibi Türkiye’de de bugünlerde herkesin evde kalması tavsiye ediliyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, online gezilebilecek sanal müzeleri öğrencilerle paylaştı. İşte o müzeler:

2Kurtuluş Savaşı Müzesi-Ankara

Kurtuluş Savaşı Müzesi-Ankara

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259957/kurtulus-savasi-muzesi---ankara.html

3Cumhuriyet Müzesi-Ankara

Cumhuriyet Müzesi-Ankara

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259958/cumhuriyet-muzesi---ankara.html

4Efes Müzesi-İzmir

Efes Müzesi-İzmir

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259959/efes-muzesi---izmir.html

5Troya Müzesi-Çanakkale

Troya Müzesi-Çanakkale

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259960/troya-muzesi---canakkale.html

6Anadolu Medeniyetler Müzesi-Ankara

Anadolu Medeniyetler Müzesi-Ankara

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.html

7Gazi Müzesi-Samsun

Gazi Müzesi-Samsun

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259962/gazi-muzesi---samsun.html

8Göbeklitepe Örenyeri-Şanlıurfa

Göbeklitepe Örenyeri-Şanlıurfa

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259963/gobeklitepe-orenyeri---sanliurfa.html

9Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim ve Sanat Merkezi

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim ve Sanat Merkezi

https://autudam.anadolu.edu.tr/sanaltur/bilimkultur.html

10Anadolu Masalları Resim Sergisi

Anadolu Masalları Resim Sergisi

http://oygm.meb.gov.tr/anadolumasallari/

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