MEB mazerete bağlı yer değiştirme 2022 başvuruları başladı-MEBBİS başvuru nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği takvimi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden "kullanıcı adı" ve "şifre" ile ulaşılabilecektir. Peki, MEBBİS mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
2022 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerine ilişkin detaylar yayınlanan kılavuzla paylaşıldı. Başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacak.
YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
Aşama İşlem Tarih Birinci Aşama Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci Başlangıç : 27 Aralık 2021 Bitiş : 3 Ocak 2022 (Saat 17.00)
İkinci Aşama Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci Başlangıç : 7 Ocak 2022 Bitiş : 12 Ocak 2022 (Saat 17.00)
Atamalar: 14 Ocak 2022
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri: 21 Ocak 2022
İkinci Aşama Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci Başlangıç : 7 Ocak 2022 Bitiş : 12 Ocak 2022 (Saat 17.00)
Atamalar: 14 Ocak 2022
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri: 21 Ocak 2022
MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır. Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacak.
İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi “personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.
Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.
Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.
İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi “personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.
Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.
Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.