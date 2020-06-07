MEB liselerde sorumluluk sınavı ne zaman? Detaylar açıklandı
Liselerde sorumluluk sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda 2019-2020 eğitim öğretim döneminin birinci dönemine yönelik derslerden sorumlu olacak. Sınava, hazırlık, 9,10,11,12'nci sınıf öğrencileri dahil olacak. Peki, MEB liselerde sorumluluk sınavı ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MEB liselerde sorumluluk sınavı bu yıl 22-30 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.
2
Abone Ol
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan sınıf geçecek.
Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.
3
Abone Ol
Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.