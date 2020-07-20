MEB LGS tercih robotu ile E Okul lise tercihleri için yüzdelik dilimleri görüntüleme ekranı!
MEBLGS tercih robotu ile liste taban puanları ve yüzdelik dilimleri E Okul aracılığıyla kolayca görüntülenebiliyor. Türkiye ve il geneli yüzdelik dilim görüntüleme ekranı aracılığıyla öğrencinin aldığı LGS puanı ile birlikte hesap yapan tercih robotu, yüzdelik dilimlere göre fen ve sosyal bilimleri lisesi, anadolu liseleri, mesleki ve teknik liseleri, imam hatip liseleri için ayrı veri dökümleri sağlıyor. E-Okul üzerinden açılan LGS tercih robotu MEB tarafından derlenen lise taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri gibi bilgileri öğrencilerle buluşturacak. İşte, kontenjan bilgilerinin de yer alacağı LGS tercih robotu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Lise tercihleri, LGS tercih robotu aracılığıyla öğrencilerin ve eğitimcilerin işlerini kolaylaştıracak. Bu yıl 1 milyon 472 bin öğrencinin katılım gösterdiği LGS katılım sayısı geçtiğimiz yıla göre %42 artış gösterdi. LGS puanına göre 10 sınavla alacak okul tercih hakkına sahip olacak olan öğrenciler, ayrıca 5 adet de yerel yerleştirme tercihi gerçekleştirecek. Yerel yerleştirme tercihlerden en fazla üç tanesi aynı türden olacak. Geriye kalan 2 tercih ise farklı okul türünden yapılacak. İşte, bu aşamada büyük önem arz eden LGS tercih robotu hakkında detaylı bilgiler
2
Abone Ol
LGS TERCİH ROBOTU 2020
LGS lise tercih robotu yüzdelik dilimler, taban puanlar gibi verileri öğrenciler ve öğretmenlerle buluşturacak. LGS tercih robotuna aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz.
Diğe taraftan yerel yerleştirme süreci kapsamında da tercih yapmak zorunda olan öğrenciler, şu aşamaları izleyecek;
3
Abone Ol
LGS YEREL YERLEŞTİRME TERCİH ROBOTU 2020
LGS yerel yerleştirme lise tercih robotu ise öğrencinin merkezi sınav puanı haricindeki yerleştirme sürecinde büyük yardım sağlayacak. Öğrenci merkezi sınav puanı ile 10 tercih yaptıktan sonra yerel yerleştirme için de 5 tercih gerçekleştirecek. Bu 5 tercihten maksimum 3 adeti aynı türden olabilecek ve 2 tercih farklı okul türünden gerçekleşecek.
Örneğin öğrenci, 3 tercihini Anadolu Lisesi yönünde kullanabilirken, dördüncü tercihini İmam Hatip, beşinci tercihini ise Meslek Lisesi olarak yapabilecek.
Bu tercihler öğrencinin kendi kayıt alanında gerçekleşecek. Ancak komşu kayıt alanından tercih yapmak isteniyorsa şu yol un izlenmesi gerekecek;
4
Abone Ol
KOMŞU KAYIT ALANINDAN OKUL TERCİHİ NASIL YAPILACAK?
Örneğin öğrenci, komşu kayıt alanındaki bir Anadolu Lisesi'ni tercih etmek istiyorsa kendi alanından 2 adet Anadolu Lisesi'ni tercih edip üçüncü tercihini Meslek Lisesi ya da İmam Hatip Lisesi yönünde kullanmak zorunda olacak. Bu şekilde üçüncü Anadolu Lisesi hakkını komşu kayıt alanından seçebilecek.
YEREL YERLEŞTİRME ALANINDAKİ OKULLAR NASIL ANLAŞILIR?
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
6
Abone Ol
LGS TERCİHLERİ SONRASINDA İLK NAKİL NE ZAMAN?
LGS tercih sonuçlarının 10 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından ilk nakil süreci 10-14 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu naklin sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil için süreç ise 17-21 Ağustos tarihinde devam edecek.