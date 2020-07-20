MEB LGS tercih robotu ile E Okul lise tercihleri için yüzdelik dilimleri görüntüleme ekranı!

Lise tercihleri, LGS tercih robotu aracılığıyla öğrencilerin ve eğitimcilerin işlerini kolaylaştıracak. Bu yıl 1 milyon 472 bin öğrencinin katılım gösterdiği LGS katılım sayısı geçtiğimiz yıla göre %42 artış gösterdi. LGS puanına göre 10 sınavla alacak okul tercih hakkına sahip olacak olan öğrenciler, ayrıca 5 adet de yerel yerleştirme tercihi gerçekleştirecek. Yerel yerleştirme tercihlerden en fazla üç tanesi aynı türden olacak. Geriye kalan 2 tercih ise farklı okul türünden yapılacak. İşte, bu aşamada büyük önem arz eden LGS tercih robotu hakkında detaylı bilgiler