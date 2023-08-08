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MEB LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2023 (E-okul)|| Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi LGS taban puanları ve boş kontenjanlar sorgulama ekranı

Güncelleme Tarihi:

#LGS Boş Kontenjanlar#MEB#Taban Puanları 2023
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 10:01

LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise boş kalan kontejanlar yeniden araştırılmaya başlandı. LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi LGS taban puanları ve boş kontenjanlar sorgulama e-okul.meb.gov.tr ekranı

1/3MEB LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2023 (E-okul)|| Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi LGS taban puanları ve boş kontenjanlar sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi LGS boş kontenjan, taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2023 LGS tercih sürecinde öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih sonuçları açıklandı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 2023 LGS lise taban puanları ve boş kontenjan bilgileri MEB.gov.tr üzerinden sorgulanıyor. İşte, MEB LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilimler ve taban puanları 2023

2/3LGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2023

LGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2023

2023 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Başvuru, Taban Puan ve Boş Kontenjan Bilgileri e-Okul üzerinden yayınlandı.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARINA GÖRE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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3/3LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmelerine esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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#LGS Boş Kontenjanlar#MEB#Taban Puanları 2023

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